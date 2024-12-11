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Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci ile siyah şıklığı övgüleri topladı! "Gelin-kaynana bu ne güzellik"

Son olarak bir ödül töreninde oğlu, gelini ve torunu ile boy gösteren Perihan Savaş asaleti ile de övgüleri topladı. Gelin-kaynana siyah şık tercihleriyle zarafetlerini konuşturdu. Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Savaş Zafer'in mutluluğu annesini de sevindiriyor. Perihan Savaş'ın, başarılı bir şef olan ve kendi mekanını işleten oğlu Savaş Zafer hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştirmişti. Genç çift son olarak anneleri Perihan Savaş'ı ödül töreninde yalnız bırakmadı. İşte Perihan Savaş'ın güzelliğiyle hayran bırakan biricik gelini...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 07:01
Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci ile siyah şıklığı övgüleri topladı! Gelin-kaynana bu ne güzellik

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci ile siyah şıklığı övgüleri topladı! Gelin-kaynana bu ne güzellik

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci ile siyah şıklığı övgüleri topladı! Gelin-kaynana bu ne güzellik

Genç çift son olarak anneleri Perihan Savaş'ı ödül töreninde yalnız bırakmadı. Gecede oğlu, gelini ve büyük kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan olan torunu ile boy gösteren Perihan Savaş asaleti ile övgüleri topladı.

Öte yandan, Perihan Savaş ile gelini Melis Ketenci siyah, şık tercihleriyle zarafetlerini konuşturdu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci ile siyah şıklığı övgüleri topladı! Gelin-kaynana bu ne güzellik

İşte Perihan Savaş'ın güzelliğiyle hayran bırakan biricik gelini...

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci ile siyah şıklığı övgüleri topladı! Gelin-kaynana bu ne güzellik

Genç çiftten anneleri Perihan Savaş ile aile pozu...

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