Trend Galeri Trend Magazin Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci ile siyah şıklığı övgüleri topladı! "Gelin-kaynana bu ne güzellik"

Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci ile siyah şıklığı övgüleri topladı! "Gelin-kaynana bu ne güzellik"

Son olarak bir ödül töreninde oğlu, gelini ve torunu ile boy gösteren Perihan Savaş asaleti ile de övgüleri topladı. Gelin-kaynana siyah şık tercihleriyle zarafetlerini konuşturdu. Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Savaş Zafer'in mutluluğu annesini de sevindiriyor. Perihan Savaş'ın, başarılı bir şef olan ve kendi mekanını işleten oğlu Savaş Zafer hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştirmişti. Genç çift son olarak anneleri Perihan Savaş'ı ödül töreninde yalnız bırakmadı. İşte Perihan Savaş'ın güzelliğiyle hayran bırakan biricik gelini...