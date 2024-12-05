Trend Galeri Trend Magazin Perihan Savaş'ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Perihan Savaş'ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Savaş Zafer'in mutluluğu annesini de sevindiriyor. Perihan Savaş'ın, başarılı bir şef olan ve kendi mekanını işleten oğlu Savaş Zafer hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştirmişti. Genç çift son olarak anneleri Perihan Savaş ile aile pozu verdi. Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile mutluluk pozu...

Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:39
Perihan Savaş’ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Genç çift son olarak anneleri Perihan Savaş ile aile pozu verdi.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Perihan Savaş'ın gelini ve dünürü ile karesi ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Savaş Zafer şimdilerde kendi mekanını işleten başarılı bir şef. Hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştiren Savaş Zafer mutluluğu ile annesini de sevindiriyor. Genç çift son olarak anneleri ile verdikleri pozla beğeni topladı.

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