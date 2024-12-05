Trend Galeri Trend Magazin Perihan Savaş'ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Perihan Savaş'ın fenomen gelini ve biricik oğlu ile keyfine diyecek yok! Aile pozuna beğeni yağdı...

Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Savaş Zafer'in mutluluğu annesini de sevindiriyor. Perihan Savaş'ın, başarılı bir şef olan ve kendi mekanını işleten oğlu Savaş Zafer hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştirmişti. Genç çift son olarak anneleri Perihan Savaş ile aile pozu verdi. Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile mutluluk pozu...