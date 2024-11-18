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Perihan Savaş'tan fenomen gelini ve dünürü ile mutluluk pozu! Biricik gelinine "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" yorumları yağdı!

Perihan Savaş'ın, başarılı bir şef olan ve kendi mekanını işleten oğlu Savaş Zafer hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştirmişti. Savaş Zafer'in mutluluğu annesini de sevindiriyor. Genç çift son olarak anneleriyle aile pozu verdi. Perihan Savaş ve dünürünün sevinçleri yüzlerinden okundu. Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile aile pozu...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:08
Perihan Savaş’tan fenomen gelini ve dünürü ile mutluluk pozu! Biricik gelinine Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş’tan fenomen gelini ve dünürü ile mutluluk pozu! Biricik gelinine Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

Perihan Savaş’tan fenomen gelini ve dünürü ile mutluluk pozu! Biricik gelinine Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Perihan Savaş'ın gelini ve dünürü ile karesi ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş’tan fenomen gelini ve dünürü ile mutluluk pozu! Biricik gelinine Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Savaş Zafer şimdilerde kendi mekanını işleten başarılı bir şef. Hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştiren Savaş Zafer mutluluğu ile annesini de sevindiriyor. Genç çift son olarak anneleri ile verdikleri pozla beğeni topladı.

Perihan Savaş’tan fenomen gelini ve dünürü ile mutluluk pozu! Biricik gelinine Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Perihan Savaş ve dünürünün sevinçleri yüzlerinden okundu.

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