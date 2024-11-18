Perihan Savaş'tan fenomen gelini ve dünürü ile mutluluk pozu! Biricik gelinine "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" yorumları yağdı!

Perihan Savaş'ın, başarılı bir şef olan ve kendi mekanını işleten oğlu Savaş Zafer hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştirmişti. Savaş Zafer'in mutluluğu annesini de sevindiriyor. Genç çift son olarak anneleriyle aile pozu verdi. Perihan Savaş ve dünürünün sevinçleri yüzlerinden okundu. Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile aile pozu...