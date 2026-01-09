’Perişan’ şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur; bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. İddia edildiği gibi bir niyetle bu eseri yazmış olmam kesinlikle söz konusu değildir. Yöneltilen suçlamaları ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Şarkının müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Eser, halk edebiyatımızın ve türkülerimizin bir uzantısı niteliğindedir. Toplumun bu tür eserleri yıllardır benimsediği ve sahiplendiği göz önünde bulundurulduğunda, benim şarkım için de benzer bir durum söz konusudur." ifadelerini kullandı.