Trend Galeri Trend Magazin 'Perişan' şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

'Perişan' şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'e 'Perperişan' şarkısının sözlerinde "müstehcenlik" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İlk kez hakim karşısına çıkan ünlü şarkıcı için ara karar verildi. Ara kararda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davanın ihbarı ve söz konusu şarkının müstehcen olup olmadığıyla ilgili rapor isteneceği belirtilirken, dava 27 Mart'a ertelendi.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:49
’Perişan’ şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla CİMER'e giden şikayetler sonucu yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ünlü şarkıcı ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şarkıcının avukatları da hazır bulundu.

’Perişan’ şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

"ŞARKININ MÜSTEHCEN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ünlü şarkıcı savunmasında, "Söz konusu şarkıyı yaklaşık bir buçuk yıl önce yazdım. Şarkı, Fransız bir müzik grubunun albümünde yer almıştır. Bahsi geçen sanatçılar, halk edebiyatına ve geleneksel anlatılara ilgi duyan kişilerdir. Şarkının yazımında, sosyal medyada iddia edildiği gibi farklı veya olumsuz bir anlam bulunmamaktadır. Bu konuda son derece hassasım ve sanatçı duruşum da ortadadır.

’Perişan’ şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur; bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. İddia edildiği gibi bir niyetle bu eseri yazmış olmam kesinlikle söz konusu değildir. Yöneltilen suçlamaları ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Şarkının müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Eser, halk edebiyatımızın ve türkülerimizin bir uzantısı niteliğindedir. Toplumun bu tür eserleri yıllardır benimsediği ve sahiplendiği göz önünde bulundurulduğunda, benim şarkım için de benzer bir durum söz konusudur." ifadelerini kullandı.

’Perişan’ şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

"KELİMELERİ İDDİA EDİLEN ANLAMDA KULLANMADIM"

Ünlü şarkıcı savunmasının devamında, "Türkçemiz son derece zengin bir dildir ve birçok kelime farklı anlamlara gelebilmektedir. Ancak ben bu kelimeleri iddia edilen anlamlarda kullanmadım. Halk edebiyatında "kuş" kelimesi kısmet anlamına da gelmektedir. Farklı çağrışımları olsa da, benim kastettiğim anlam kesinlikle iddia edilen hususlar değildir. Eserde, gözü kara bir âşığın aşkının büyüklüğünden kaynaklanan ifadeler kullanılmıştır. Sanatın, dilin zenginliği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

’Perişan’ şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

Şarkılarımız yayımlandığında, her zaman olduğu gibi herkese açık şekilde paylaşımlar yapılmıştır. Ancak soruşturma süreci başladıktan sonra söz konusu paylaşımı kaldırdım. Şarkı, Fransız bir albümde yayımlandığı için yalnızca kendi sosyal medya hesaplarımdaki paylaşımları kaldırmam mümkün olmuştur. Konserlerimde yoğun istek gelmesine rağmen, davamız devam ettiği için bu şarkıyı seslendirmiyorum. Söz konusu eserle ilgili yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyor, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

’Perişan’ şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurumu'ndan rapor aldırılması ile eksik hususların giderilmesi için davayı 27 Mart Cuma gününe erteledi.

’Perişan’ şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı