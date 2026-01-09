Trend
'Perişan' şarkısı başına dert olmuştu: 3 yıla kadar hapsi istenen Mabel Matiz hakim karşısına çıktı
Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'e 'Perperişan' şarkısının sözlerinde "müstehcenlik" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İlk kez hakim karşısına çıkan ünlü şarkıcı için ara karar verildi. Ara kararda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davanın ihbarı ve söz konusu şarkının müstehcen olup olmadığıyla ilgili rapor isteneceği belirtilirken, dava 27 Mart'a ertelendi.
Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:49