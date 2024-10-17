Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş! ’Kutman’ soyadını kullanmayı hiç bırakmadı...

Yeşilçam'da Hababam Sınıfı, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, TV'de Perihan Abla, Şehnaz Tango, Hayat Bilgisi ve daha nicesi... Peki Türk sinemasının usta ismi Perran Kutman'ın ilk eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilerde 74 yaşında olan Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği ve hala soyadını kullandığı eski eşi Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş. Evet, 1980 yılından bu yana müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın onu tanıdığımız soyadı ilk eşinden geliyor. İşte duyanların çok şaşırdığı Perran Kutman'ın ilk eşi...