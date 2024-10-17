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Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın ünlü ismiymiş! 'Kutman' soyadını kullanmayı hiç bırakmadı...

Yeşilçam'da Hababam Sınıfı, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, TV'de Perihan Abla, Şehnaz Tango, Hayat Bilgisi ve daha nicesi... Peki Türk sinemasının usta ismi Perran Kutman'ın ilk eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilerde 74 yaşında olan Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği ve hala soyadını kullandığı eski eşi Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş. Evet, 1980 yılından bu yana müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın onu tanıdığımız soyadı ilk eşinden geliyor. İşte duyanların çok şaşırdığı Perran Kutman'ın ilk eşi...

Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:02
Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş! ’Kutman’ soyadını kullanmayı hiç bırakmadı...

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, Hababam Sınıfı gibi filmlerde rol alan ve Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Afet Öğretmen karakteriyle hafızalara kazınan Perran Kutman hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş! ’Kutman’ soyadını kullanmayı hiç bırakmadı...

1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş! ’Kutman’ soyadını kullanmayı hiç bırakmadı...

1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.

Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş! ’Kutman’ soyadını kullanmayı hiç bırakmadı...

Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.

Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş! ’Kutman’ soyadını kullanmayı hiç bırakmadı...

Perran Kutman ilk evliliğini ise Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız Hüseyin Kutman ile yapmıştır.

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