Trend Galeri Trend Magazin Peruğunu çıkartıp göbek attı! Yıldız Tilbe sahnede herkesi coşturdu!

Başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, Bursa sahnesinde eğlenceli anlara imza attı. Peruğunu çıkartarak doyasıya dans eden Tilbe dinleyicileri adeta coşturdu!

Giriş Tarihi: 05.10.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 14:07
Türk müziğinde kendine has yorumlarıyla milyonların gönlünde taht kuran Yıldız Tilbe, uzun yıllardır sahnelerde enerjisi ve güçlü sesiyle adından söz ettiriyor.

Hem genç kuşaklar hem de eski dinleyicileriyle yıllardır sıkı bir bağ kuran ünlü sanatçı, her konserinde samimiyeti ve içtenliğiyle dikkat çekiyor.

Konserlerindeki enerjisiyle de adından sıklıkla söz ettiren usta sanatçı son olarak Bursa sahnesinde gündem oldu.

Tilbe konser anında peruğunu çıkartarak doyasıya eğlendi.

Adeta kendinden geçen Yıldız Tilbe gelen dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

FİLTRESİZ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Başarılı kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündemine düşen usta sanatçı, son olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Makyajlı ancak filtresiz halini takipçilerinin beğenisini sunan Tilbe, sevenlerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

Usta sanatçı sevenlerinden çok sayıda, "Doğallık abidesi", "Her halinle çok güzelsin" şeklinde yorumlar aldı.

HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLAIştı!

Öte yandan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de verdiği konserde sadece müzik performansıyla değil, hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamayla da sevenlerini korkutmuştu.

"BU HASTALIKLA MÜCADELE EDEN HERKESE ŞİFA DİLİYORUM."

Konserde, tansiyon hastası olduğunu itiraf eden Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullanımış: "Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi.

"TANSİYON HASTALIĞI GERÇEKTEN ZORMUŞ"

Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum." Yıldız Tilbe, sağlık sıkıntılarına rağmen sahnede olmanın kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin hastalıkları...

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.