Trend Galeri Trend Magazin Küçüklük fotoğrafıyla paylaştı! Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan'ın yeni yaşını kutladı...

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden olan Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, ilişkileriyle göz önünde olmaya devam ediyor. Son olarak Engin biricik aşkı Alişan'ın yeni yaşını peş peşe paylaştığı romantik karelerle kutladı...

Giriş Tarihi: 26.02.2026 16:38 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 16:40
'Ateş Kuşları 'Masumiyet' 'Çukur' ve daha birçok dizi projesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM!

Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la çektiği yeni yıl pozunu instagram'da 'kalp' emojisi atarak paylaşmıştı. Güzel oyuncu çok geçmeden aynı kareyi sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Engin ve Alişan'ın sürpriz aşkı magazin gündemini epey sarsmıştı.

Instagram hesaplarından sık sık aşklarını haykıran çift, pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

PEŞ PEŞE ROMANTİK PAYLAŞIM!

Oğulcan Engin son olarak uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinin 30'uncu yaş gününü kutladı.

Alişan'ın çocukluk karesini yayınlayan Engin, "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla beğeni topladı.

ROMANTİZM TAVAN YAPTI!

Öte yandan geçen aylarda da İlayda Alişan biricik sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürmüştü.

"MANİTAYI ŞU ŞEKİL DARLAYACAKSIN"

Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Alişan, "Manitayı şu şekil darlayacaksın" notunu düştüğü paylaşımına ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile olan karelerini paylaştı.

Eğlenceli paylaşımında sevgilisine "Ne diledin, dileği söyle lütfen kimseye söylemem. İlayda hep yanımda olsun demeyecek misin?" sorusunu sorarak takipçilerini gülümseten Alişan, sevgilisinin doğum gününü kutladığı anları da böylece paylaşmış oldu.

"SEN DOĞMASAYDIN BEN NE YAPARDIM"

Paylaşımına bir video daha ekleyen güzel oyuncu, "Aşkım iyi ki doğdun aşkım sen doğmasaydın ben ne yapardım" ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftin bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

AŞK SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, objektiflere yansımıştı. Çift, alışveriş yaptıkları AVM'de muhabirlerden gelen soruları yanıtlamıştı.

"TATLI ZITLIKLARIMIZ VAR AMA GENELDE UYUMLUYUZ"

Oğulcan Engin, birbirlerini özlediklerini dile getirerek, "Biz özlüyoruz birbirimizi" açıklamasını yapmıştı.

Engin, "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna karşılık olarak, "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını verdi.

Alişan ise ilişkilerinin sağlıklı bir temeli olduğunu belirterek, "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" dedi.

Kıskançlık durumu ile ilgili olarak Engin, "Yerinde, o da bende kıskancım" ifadesini kullanırken, Alişan, "Gereksiz değil ama" diyerek görüşünü açıkladı.

Engin, "Sevgilinizin oyuncu olmasının avantajı ya da dezavantajı var mı?" sorusuna da şöyle karşılık vermişti:

"Oyuncu, avukat vs. gibi bakmıyorum olaya. Duygusal anlamda, güzel bakıyorum."