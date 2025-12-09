Trend Galeri Trend Magazin Pılısını pırtısını toplayıp Amerika'ya yerleşmişti! Oyuncu Ceyda Ateş'ten uyarı: "Her yerden çıkabilir..."

Pılısını pırtısını toplayıp Amerika'ya yerleşmişti! Oyuncu Ceyda Ateş'ten uyarı: "Her yerden çıkabilir..."

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy'la evlendikten sonra Amerika'nın Florida eyalatine taşınan oyuncu Ceyda Ateş, samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu bakın hangi konuda uyarıda bulundu...

Giriş Tarihi: 09.12.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:24
'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı sevgilisi Buğra Toplusoy'la dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncunun mutlu evliliği, 2020 yılında kızı Talia ile taçlandı.

Evlendikten sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınan Ateş, sosyal medya hesabında sevenleriyle sık sık iletişim kuruyor.

Ceyda Ateş son olarak cumartesi günü Türkiye'ye geldi.

Snob Magazin kameralarına konuşan Ateş, Florida'da oturduğu sitede görüntülenen timsahı paylaşmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Ateş, "Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Geçtiğimiz gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi" ifadelerini kullandı.

Peki Ceyda Ateş dışında İstanbul'dan daha sakin yerlere yerleşen diğer ünlü isimleri biliyor musunuz?

KORAY AVCI

Geçtiğimiz gün, menajerinin İstanbul Üsküdar'daki kahve dükkânının açılışına katılan Avcı, yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" diyerek, doğayla iç içe ve sakin yaşamın İstanbul'dan çok farklı olduğunu dile getirdi.

Avcı, zaman zaman İstanbul'a uğradığını ve deniz yaşamının bazı zorluklar içerdiğini de belirtti. Uzun yol deneyimi kazanmak için sık sık teknesinin dümenine geçtiğini anlatan şarkıcı, deniz tutkusunun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Daha önce verdiği bir röportajda yeni yaşamını şu sözlerle özetlemişti: "Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi hâlinde küçük bir ev gibi… Orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım."

Koray Avcı'nın Göcek'teki hayatı, hem denizle hem de doğayla bütünleşmiş bir yaşam tarzını yansıtıyor. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşan şarkıcı, hem müzik üretiminde ilham buluyor hem de hayatın keyfini basit zevklerde çıkarıyor. Pazarda karpuz satmak gibi sıradan ama içten aktiviteler, onun yeni hayatına dair samimi bir pencere sunuyor.

İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN BİR DİĞER İSİM İSE İLKER AYRIK OLDU!

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

İSTANBUL'DAN TAŞINIP BAŞKA ŞEHİRLERE YERLEŞEN ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

BÜLENT ŞAKRAK

Oyuncu Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci ile evliliğini 2023 yılında tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından kendine yeni bir hayat kuran Şakrak, tercihini tiny house'dan yana kullandı.


İşlerinden dolayı İstanbul Avrupa yakasını tercih eden oyuncu, tepeden tırnağa kendi imzasını taşıyan evinden fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Çoğu zaman oğlu Ali'nin de eşlik ettiği Şakrak, vaktinin büyük kısmını doğa yürüyüşlerine ve bahçe bakımına ayırıyor.

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.