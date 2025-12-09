Trend
Pılısını pırtısını toplayıp Amerika'ya yerleşmişti! Oyuncu Ceyda Ateş'ten uyarı: "Her yerden çıkabilir..."
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy'la evlendikten sonra Amerika'nın Florida eyalatine taşınan oyuncu Ceyda Ateş, samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu bakın hangi konuda uyarıda bulundu...
Giriş Tarihi: 09.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:24