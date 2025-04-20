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Pilot sevgilisinden aldığı evlilik teklifi çok konuşulmuştu... Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol nişanlandı!

Sevilen sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi almıştı. Dün gece aile arasında bir organizasyonla nişanlanan çift sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte çok konuşulan o kareler...