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Pilot sevgilisinden aldığı evlilik teklifi çok konuşulmuştu... Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol nişanlandı!

Sevilen sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi almıştı. Dün gece aile arasında bir organizasyonla nişanlanan çift sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte çok konuşulan o kareler...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:32
Pilot sevgilisinden aldığı evlilik teklifi çok konuşulmuştu... Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol nişanlandı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un mutlu günü...39 yaşındaki stilist Eda Erol evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Pilot sevgilisinden aldığı evlilik teklifi çok konuşulmuştu... Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol nişanlandı!

Pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır, Eda Erol'a evlilik teklifi etmişti.

Pilot sevgilisinden aldığı evlilik teklifi çok konuşulmuştu... Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol nişanlandı!

"MİLYON KEZ EVET"

Eda Erol, "Milyon kez evet. Sonsuza dek aşkım" notuyla bu özel anı takipçileriyle paylaşmıştı.

Pilot sevgilisinden aldığı evlilik teklifi çok konuşulmuştu... Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol nişanlandı!

Eda Erol'a sevenlerinden tebrik mesajları yağmıştı.

Pilot sevgilisinden aldığı evlilik teklifi çok konuşulmuştu... Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol nişanlandı!

Çiftin romantik kareleri ise sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Dün ise çiftin nişanları vardı.