Trend Galeri Trend Magazin Pınar Altuğ Bebek'teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: "Milyon dolarlar..."

Pınar Altuğ Bebek'teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: "Milyon dolarlar..."

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan'ın, Bebek semtinde bulunan dairesinin satış süreciyle ilgili basına yeni detaylar yansıdı. Söz konusu dairenin fiyatı ise en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:03
Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Ekranların sevilen oyuncusu ve sunucusu Pınar Altuğ Atacan'ın, İstanbul'un en prestijli semtlerinden biri olan Bebek'teki lüks dairesini elden çıkardığı öne sürüldü.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in özel haberine dayandırılan bilgilere göre, ünlü ismin dairesi için belirlenen satış bedeli magazin gündemine bomba gibi düştü.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Emlak piyasasının oldukça hareketli olduğu bölgede, Altuğ'un evi için talep edilen ve satışın gerçekleştiği öne sürülen rakamın tam 2,5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Dudak uçuklatan bu fiyat, bölgedeki emlak değerlerini de yeniden gözler önüne serdi.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Satış işleminin detaylarına dair Pınar Altuğ Atacan cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmezken, evin bu rekor fiyata satıldığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

EVİYLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OLMUŞTU!

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, 2024'te moda tasarımcısı Serra Söyüncü ile evlenmişti. Ömer Erk adında çocukları olan çift, evin dekorasyonunu değiştirdi.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Oğlu için minyatür tasarımlar almayı tercih eden Söyüncü çifti, şeffaf sandalyeye 300 bin lira, 2'li sehpaya 250 bin, masa üstü aydınlatmaya 136 bin ve minik kitaplığa 64 bin TL verdi.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Oğluyla birlikte dinleneceği uzanma koltuğuna ise 226 bin lira harcadı. Ayrıca 5 özel sandalyeye ise 500 bin TL verdi.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

USTA OYUNCU HÜLYA DUYAR'IN EVİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

55 yaşındaki usta oyuncu Hülya Duyar, yıllara meydan okuyan kariyeri ve başarılı performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol alan Duyar, canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Güçlü oyunculuğu, doğal duruşu ve projelerine kattığı derinlikle her dönemde adından söz ettirmeyi sürdüren usta isim, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Sanat hayatındaki istikrarlı yükselişinin yanı sıra özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hülya Duyar, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Bir televizyon programına konuk olan usta oyuncunun İstanbul Boğazı'na karşı konumlanan evi, büyük ilgi gördü.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ!

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ!

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ!

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ!

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ!

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ!

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

YASEMİN ERGENE'NİN EVİ DE BİR O KADAR KONUŞULMUŞTU!

Bir dönemin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını birleştirmiş ve oyunculuk kariyerini zirvedeyken bırakma kararı almıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ve cemiyet hayatının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz Eylül ayında herkesi şaşırtan bir kararla 14 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Yasemin Ergene, radikal bir değişiklikle hayatında "beyaz" bir sayfa açtı.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

SARIYER'DEN BEYKOZ'A LÜKS TRANSFER

Yıllardır Sarıyer'de, Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşamını sürdüren Ergene, boşanma protokolünün ardından bu eve veda etti. Çocuklarıyla birlikte yeni bir düzen kurmak isteyen ünlü isim, rotasını İstanbul'un en gözde ve sakin semtlerinden Beykoz'a çevirdi.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

İddialara göre, güvenliği ve konforuyla dikkat çeken lüks bir siteye taşınan Ergene'nin yeni villası için ödediği aylık kira bedeli ise duyanları şaşkına çevirdi.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!

Ünlü ismin bu yeni başlangıç için aylık 20 bin doları gözden çıkardığı konuşuluyor.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

"YENİ EV, YENİ MANZARA: İŞTE LÜKS KONUTUNUN BAHÇESİ..."

Sosyal medyayı aktif kullanan ve stil ikonuna dönüşen Yasemin Ergene, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışını fırsat bilerek yeni evinden ilk karesini paylaştı.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Evinin bahçesinden paylaştığı kar manzaralı pozla takipçilerinin karşısına çıkan Ergene, hem doğal güzelliğiyle hem de arka plandaki lüks detaylarla dikkat çekti.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BEGÜM ÖNER VE CEYHUN FERSOY ÇİFTİNİN EVLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü oyuncu Begüm Öner, kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen aşklarını zamanla evliliğe taşıyarak mutlu bir birlikteliğe imza atmıştı.

Pınar Altuğ Bebek’teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: Milyon dolarlar...

Geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına alma hazırlığında olan çiftin paylaşımları dikkat çekmişti.