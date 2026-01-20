Trend
Galeri
Trend Magazin
Pınar Altuğ Bebek'teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: "Milyon dolarlar..."
Pınar Altuğ Bebek'teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: "Milyon dolarlar..."
Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan'ın, Bebek semtinde bulunan dairesinin satış süreciyle ilgili basına yeni detaylar yansıdı. Söz konusu dairenin fiyatı ise en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:03