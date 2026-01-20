Pınar Altuğ Bebek'teki lüks dairesine veda etti! Satış rakamı dudak uçuklattı: "Milyon dolarlar..."

YASEMİN ERGENE'NİN EVİ DE BİR O KADAR KONUŞULMUŞTU!

Bir dönemin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını birleştirmiş ve oyunculuk kariyerini zirvedeyken bırakma kararı almıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ve cemiyet hayatının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz Eylül ayında herkesi şaşırtan bir kararla 14 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Yasemin Ergene, radikal bir değişiklikle hayatında "beyaz" bir sayfa açtı.