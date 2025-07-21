Trend
Galeri
Trend Magazin
Pınar Altuğ kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlattı: "Millete kalsa çoktan ayrılmıştık"
Pınar Altuğ kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlattı: "Millete kalsa çoktan ayrılmıştık"
Bir dönem atv ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, şimdilerde hayatını ekranlardan uzakta geçiriyor. Bir dönem evliliği ile magazin manşetlerini süsleyen Altuğ, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 21.07.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 13:11