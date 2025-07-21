Trend Galeri Trend Magazin Pınar Altuğ kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlattı: "Millete kalsa çoktan ayrılmıştık"

Bir dönem atv ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, şimdilerde hayatını ekranlardan uzakta geçiriyor. Bir dönem evliliği ile magazin manşetlerini süsleyen Altuğ, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 21.07.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 13:11
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla sa sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarından bahsetti.

Ailesi ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Altuğ, kocası Atacan ile tanışmalarının bir film setinde gerçekleştiğini söyledi.

Aralarındaki yaş farkı ile en çok konuşulan çiftlerden olan ikili, evlilikleri ile magazin gündemine damga vurmuştu.

"KURAL TANIMAZ BİR ADAMDI"

2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" setinde tanıştıklarını anlatan Altuğ, "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz giyinme odama bir anda girmesiyle başladı.

"EN BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ KOCAMLA BERABER OLMAKTI"

Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık evliyiz. Sen yaptığın şeyden eminsen kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu bir kez daha dile getirdi.

İLK EVLİLİĞİNDEN HALA PİŞMAN!

İlk evliliğini 2000 yılında Umut Elçi ile 3 yıllık bir evlilik yapan Altuğ, duyduğu pişmanlığı "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim" sözleriyle dile getirdi.

BİR KIZLARI VAR

2008 yılında dünya evine giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin bu birlikteliklerinden Su adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

