Trend Galeri Trend Magazin Pınar Altuğ'dan Hande Erçel'e tam destek! Sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu: "Hem güzel, hem başarılı, hem de çalışkan!"

Oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının yönelttiği sorular arasında meslektaşı Hande Erçel de vardı. Altuğ, Erçel hakkında yöneltilen bir soruya samimi bir şekilde cevap verdi.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 10:31
Ünlü oyuncu, Hande Erçel'in son dönemdeki yükselişinden övgüyle bahsederek, "Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor" ifadelerini kullandı.

Erçel'in özellikle son yıllarda hem yurt içinde hem de uluslararası platformlarda adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayan Altuğ, genç meslektaşının başarısına dair tam destek verdi.

Altuğ'un bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun pozitif yaklaşımı ve destekleyici ifadeleri, kullanıcılar tarafından da beğeni topladı.

Pek çok kişi, Altuğ'un açıklamasını "kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden biri" olarak yorumladı.

HANDE ERÇEL EN DOĞAL POZUYLA DA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU!

atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Meyra karakteriyle gönüllerde taht kuran Hande Erçel, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık adından söz ettiriyor.

PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI!

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı selfie paylaşımı ile büyük beğeni toplayan Hande Erçel, güzelliği ile adeta rakip tanımıyor.

PEKİ HANDE ERÇEL'İN BU GÜZELLİĞİ NEREDEN GELİYOR? İŞTE ASIL MEMLEKETİ...

1993 doğumlu olan ünlü oyuncu, aslen Balıkesir'in Bandırma ilçesinden geliyor. Çocukluğunu ve gençliğini burada geçiren Erçel, lise yıllarının ardından İstanbul'a taşınarak oyunculuk kariyerine adım attı.

Küçük yaşlardan itibaren sahneye olan ilgisi ve doğal güzelliği, onu kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri haline getirdi.

Bir yandan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğrenimine devam eden ünlü isim ilk olarak kamera karşısında ise 18 yaşındayken geçti.

Kariyer basamaklarını hızlı ve başarılı bir şekilde tırmanan Hande Erçel, son olarak ise Aşk ve Gözyaşı dizisinde başrolü paylaştığı Barış Arduç ile büyük beğeni topluyor.

Peki Barış Arduç'un nereli olduğunu biliyor musunuz?

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor. Bu kökenlerin birleşimi, hayranlarının "memleketini duyan inanamıyor" yorumlarını beraberinde getiriyor.

Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, çocukluk yıllarını Sakarya ve Gölcük'te geçirdi.

1999'daki büyük deprem sonrası ailesiyle birlikte Bolu'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, eğitim hayatına burada devam etti. Daha sonra lise yıllarında İstanbul'a yerleşerek hayallerine giden yolu aralamış oldu.

Sporla iç içe büyüyen Barış Arduç, yıllarca profesyonel olarak yüzme ve futbol başta olmak üzere birçok branşta yer aldı.

Hatta Şile'de 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptı. Oyunculuk serüveni ise Ayla Algan ile tanışmasıyla başladı. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimlerle bugün Türkiye'nin en çok hayran kitlesine sahip isimlerinden biri haline geldi.

EKRANLARIN YAKIŞIKLI JÖNÜ KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Nüfus kaydında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak geçmektedir.

Ailesinin kökeni Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine dayanır. Bu bağ, onun Anadolu'nun köklü Türkmen geleneğinin bir temsilcisi olduğunu gösterir.

Dedesi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinde Balâ'da karşılayan ve evinde misafir eden isimler arasında yer almıştır.

Babası Mustafa, annesi ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük ferdi olan Kenan, çocukluğunu 12 yaşına kadar köyünde geçirdi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında, yükseköğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı.

1997'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı, aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World'de birinci oldu.

Bu başarı, oyunculuk yolunu açtı. Deli Yürek, Ezel ve Karadayı dizilerinde canlandırdığı mert ve adalet arayışındaki karakterlerle büyük popülerlik kazandı.

PEKİ TÜRKAN ŞORAY'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökenine dair bilinmeyenler de merak konusu oluyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olan ve yıllar içinde adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de gündeme geliyor. Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, adeta hayranlarını şaşırtan bir keşif niteliğinde…

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.