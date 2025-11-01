Trend
Galeri
Trend Magazin
Pınar Altuğ'dan Hande Erçel'e tam destek! Sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu: "Hem güzel, hem başarılı, hem de çalışkan!"
Pınar Altuğ'dan Hande Erçel'e tam destek! Sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu: "Hem güzel, hem başarılı, hem de çalışkan!"
Oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının yönelttiği sorular arasında meslektaşı Hande Erçel de vardı. Altuğ, Erçel hakkında yöneltilen bir soruya samimi bir şekilde cevap verdi.
Giriş Tarihi: 01.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 10:31