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Pınar Altuğ'dan olay yaratacak itiraf! "Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım"

Ekranların sevilen ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren ünlü oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, katıldığı bir davette dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:17
Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Pınar Altuğ Atacan katıldığı bir davette güzelliğine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Yıllardır kaşlarının seyrekliğinden şikayetçi olduğunu dile getiren Atacan, "Kaşlarımı ektirdikten sonra aldığım iltifatı hayatımda hiçbir şeyden almadım.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Resmen artık kaşım oldu! Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Makyaj sürem 3 dakikaya düştü.

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Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Hatta çoğu zaman makyaj yapmadan bile rahatlıkla dışarı çıkabiliyorum" dedi.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

GÜZELLİK SIRLARIYLA ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER İSİM DE ÜNLÜ MODEL CHRİSTY TURLINGTON OLMUŞTU

90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren ve moda dünyasının altın çağına damga vuran "süper model" kadrosunun en zarif isimlerinden biri olan Christy Turlington, aradan geçen onca yıla rağmen zamana meydan okumaya devam ediyor.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Podyumların tozunu yutalı uzun zaman olsa da dev markaların vazgeçilmez yüzü olmayı sürdüren 57 yaşındaki yıldız, son görüntüsüyle "doğal yaşlanma" dersi verdi.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

NEW YORK SOKAKLARINDA DOĞALLIK RÜZGARI

Geçtiğimiz gün New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken objektiflere yansıyan Turlington, sadeliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Peşinde kameraların olacağını bilmesine rağmen makyaj yapma gereği duymayan ünlü model, grileşen saçlarını gizlemek yerine onları özgür bırakmayı tercih etti.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Mavi kot ceketi, beyaz pantolonu ve saçına taktığı güneş gözlüğüyle yakaladığı spor şıklık, Turlington'ın asaletinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

ESTETİK VE BOYAYA SAVAŞ AÇTI

Güzellik endüstrisinin dayattığı estetik müdahalelere ve yapay gençleşme çabalarına mesafeli duran yıldız isim, her fırsatta doğal yaş almanın savunucusu olduğunu dile getiriyor. Neşter altına yatmayı veya enjeksiyon yaptırmayı reddeden Turlington, saçlarını boyamaktan da vazgeçerek beyazlarını kucakladığını her haliyle belli ediyor.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

İŞTE "SÜPER" RUTİNİ!

Peki, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Christy Turlington bu görünümünü neye borçlu? Ünlü modelin günlük bakım rutini sanılanın aksine oldukça mütevazı.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Özel bir davet ya da çekim olmadığı sürece abartılı hazırlıklardan kaçınan Turlington, cildini sadece iki temel adımda koruyor: Derinlemesine temizlik ve yoğun nemlendirme.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Makyaj yapması gereken anlarda ise "az çoktur" prensibiyle hareket eden efsane isim sadece kaliteli bir fondöten, hafif bir allık ve bakışlarını belirginleştiren bir rimel ile yetiniyor.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Turlington'ın bu duruşu, yaş almanın saklanacak bir kusur değil, taşınacak bir asalet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlatıyor.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

FİZİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER İSİM: JLO!

Dünyaca ünlü şarkıcı, güçlü sesi ve büyüleyici sahne performanslarıyla yıllardır zirveden inmeyen Jennifer Lopez, 56 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyan formda görüntüsüyle sosyal medyayı bir kez daha salladı.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Pazar sabahına gün ağarmadan spor yaparak başlayan efsane yıldız, disipliniyle hayranlarını kendine hayran bıraktı.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Paylaştığı fotoğraflarda özellikle karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çeken JLo, spor şıklığını yansıtan beyaz kısa üstü ve siyah spor kıyafetleriyle ayna karşısında poz verdi.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Ünlü yıldızın fit görüntüsü sadece hayranlarını değil, profesyonelleri de etkiledi.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı antrenörü Tracy Anderson, Lopez'in bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak "O karın kasları!!!" yorumunu yaptı.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Lopez'in ardından diğer ünlü isimlerin de forma kalma ve güzellik sırları merak edildi.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

BU İSİMLERDEN BİRİ DE GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA CHARLİZE THERON OLMUŞTU!

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Charlize Theron, yarım asrı geride bırakmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

50. yaşını kutlayan dünyaca ünlü oyuncu, her daim fit kalmasını sağlayan o çok merak edilen yaşam rutinini ilk kez bu kadar net bir şekilde paylaştı.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

Bir dergiye röportaj veren Theron, yaşlanma süreciyle barışık olduğunu vurgularken vücut formunu korumak için alkolden tamamen uzak durduğunu belirtti. Ancak ünlü yıldızın kusursuz fiziği sadece beslenmeye değil, disiplinli bir egzersiz programına dayanıyor.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

VÜCUDUNU DEĞİŞTİREN MUCİZE: PİLATES

Egzersizi bir görev gibi değil, keyif aldığı bir aktivite olarak hayatına dahil eden Theron, "Vücudumu tamamen değiştirdi" dediği Pilates'i rutininin merkezine koyuyor. Haftalık programında çeşitliliğe önem veren yıldızın listesi ise oldukça yoğun:

-Haftada iki kez 90 dakikalık Power Yoga seansları.

-Kardiyo ihtiyacı için haftada dört kez yüksek tempolu Spin (Bisiklet) dersleri.

-Tenis gibi açık hava aktiviteleriyle desteklenen dinamik bir yaşam.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

50'li yaşlarında vücudunun toparlanma sürecinin yavaşladığını dürüstçe itiraf eden oyuncu, "Eğer üç gün spor yapmazsam ve sonra spor salonuna dönersem, ertesi gün yürümekte bile zorlanıyorum." diyerek disiplinden asla ödün vermediğinin altını çiziyor.

Pınar Altuğ’dan olay yaratacak itiraf! Hayatımda hiçbir şeyden böyle iltifat almadım

30'LU YAŞLARDA GELEN BÜYÜK DEĞİŞİM

Cilt güzelliğiyle de adından söz ettiren Charlize Theron, gençlik yıllarında makyajıyla uyumak gibi hatalar yaptığını ancak 30'larından sonra büyük bir farkındalık kazandığını söylüyor.