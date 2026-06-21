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Pınar Altuğ'dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Henüz 17 yaşındayken, 1991 yılındaki o feci trafik kazasında babası Niyazi Altuğ'u kaybederek hayatının en büyük acısını yaşayan Pınar Altuğ, Babalar Günü'nde merhum babasını ve eşi Yağmur Atacan'ı tek karede buluşturdu.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 09:21