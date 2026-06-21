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Pınar Altuğ'dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Henüz 17 yaşındayken, 1991 yılındaki o feci trafik kazasında babası Niyazi Altuğ'u kaybederek hayatının en büyük acısını yaşayan Pınar Altuğ, Babalar Günü'nde merhum babasını ve eşi Yağmur Atacan'ı tek karede buluşturdu.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 09:21
Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı.

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.

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Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Ünlü oyuncu, hayatındaki iki önemli erkeği; eşi Yağmur Atacan'ı ve merhum babası Niyazi Üçer'in Babalar Günü'nü kutladı.

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Altuğ gönderisine şu notu düştü: "Babalar Gününüz Kutlu Olsun"

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Altuğ'un takipçileri ve yakın dostları, paylaşımın altına çok sayıda beğeni yorumu bıraktı.

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUNUZ"

Geçtiğimiz aylarda da hem babası Niyazi Altuğ'un hem de kardeşinin doğum gününü aynı kareyle kutlayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notla özlemini dile getirmişti.

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Altuğ paylaşımına, "Doğum gününüz kutlu olsun canım babam&canım kardeşim" notunu düşmüştü.

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz?

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

ASLI ENVER

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

ASLI ENVER VE BABASI

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

YASMİN ERBİL

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

SERENAY SARIKAYA

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

PINAR DENİZ

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

PINAR DENİZ VE BABASI

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

CEYDA DÜVENCİ

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

YALÇIN DÜMER

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

DENİZ HAMZAOĞLU

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM

Pınar Altuğ’dan yürek burkan Babalar Günü paylaşımı! Hem eşine hem de merhum babasına seslendi...

DEMET AKALIN