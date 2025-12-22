Trend Galeri Trend Magazin Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan anneannesini son yolculuğuna uğurladı!

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefat ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Acı haberle sarsılan Yağmur Atacan, bugün son kez anneannesine veda etti.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 18:18
Son zamanlarda sosyal medyada çektikleri videolarla izleyenlerin yüzünü güldüren Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden bu sefer üzen bir haber geldi.

Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Yağmur Atacan'ın anneannesini kaybettiğini duyurdu.

Yağmur Atacan'ın gönderisinin altına 'Zarife anneannemizi kaybettik' yazan ünlü oyuncuya ve eşine kısa sürede hayranlarından binlerce baş sağlığı mesajı geldi.

Yağmur Atacan ise anneannesiyle pozlarını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Güle güle canım anneannem. Dedem hanidir bekliyordu seni. Sen de özlemiştin onu! Canım benim..."

Ardından ise Pınar Altuğ sosyal medya hesabında cenazenin detaylarını paylaşarak; "Anneannemiz Zarife Korkmazoğlu'nun cenazesi bugün (22 Aralık) ikindi namazını müteakiben Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır. Ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı mezarlığına defnedilecektir" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Ünlü çift, bugün taziyeleri kabul etti.

EŞİ VE KIZI YALNIZ BIRAKMADI

Yağmur Atacan'ı eşi Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan da yalnız bırakmadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADILAR

Yağmur Atacan da anneannesini son yolculuğuna uğurladı!

