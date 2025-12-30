Trend Galeri Trend Magazin Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefat ettiğini açıkladı. Cenaze töreninde çiğnediği sakızla magazin gündemine gelen Pınar Altuğ, o iddialara cevap verdi. İşte ünlü oyuncunun o açıklaması!

Giriş Tarihi: 30.12.2025 20:49
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

Son zamanlarda sosyal medyada çektikleri videolarla izleyenlerin yüzünü güldüren Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden geçtiğimiz haftalarda üzen bir haber geldi.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Yağmur Atacan'ın anneannesini kaybettiğini duyurmuştu.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

Yağmur Atacan'ın gönderisinin altına 'Zarife anneannemizi kaybettik' yazan ünlü oyuncuya ve eşine kısa sürede hayranlarından binlerce baş sağlığı mesajı geldi.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

Yağmur Atacan ise anneannesiyle pozlarını paylaşarak altına şu notu düştü:

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

"Güle güle canım anneannem. Dedem hanidir bekliyordu seni. Sen de özlemiştin onu! Canım benim..."

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

Ardından ise Pınar Altuğ sosyal medya hesabında cenazenin detaylarını paylaşarak; "Anneannemiz Zarife Korkmazoğlu'nun cenazesi bugün (22 Aralık) ikindi namazını müteakiben Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır. Ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı mezarlığına defnedilecektir" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Ünlü çift, taziyeleri kabul etti.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

EŞİ VE KIZI YALNIZ BIRAKMADI

Yağmur Atacan'ı eşi Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan da yalnız bırakmadı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADILAR

Yağmur Atacan da anneannesini son yolculuğuna uğurladı!

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan anneannesini son yolculuğuna uğurladı!

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

SAKIZ ÇİĞNEDİĞİ O ANLAR TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un cenaze töreninde sakız çiğnediği anlar, sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmamış ve yüzlerce yorum gelmişti.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

OLUMSUZ YORUMLARLA KARŞILAŞTI

Sosyal medyada ünlü oyuncu olumsuz yorumlarla karşı karşıya kalmıştı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Pınar Altuğ, bugün bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler oyuncuya bu anları ve aldığı olumsuz yorumları sordu.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: ÇİRKİN CEVAP ALMAK...

Altuğ konuyla ilgili olarak, "Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin nasıl acısını yaşadığını, acısının nasıl olduğunu bilemez. Gittikçe işler değişiyor. Söylenirse çok başka şeyler söylenir. O yüzden ben susiyim. İnsanlar çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabilir." ifadelerini kullandı.