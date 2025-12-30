Trend
Galeri
Trend Magazin
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnediği anlarla ilgili konuştu: Çirkin cevap almak…
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefat ettiğini açıkladı. Cenaze töreninde çiğnediği sakızla magazin gündemine gelen Pınar Altuğ, o iddialara cevap verdi. İşte ünlü oyuncunun o açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 20:49