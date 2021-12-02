Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Onu tanıyabilmek artık çok zor

Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla herkesi şoke etti. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Pınar Dilşeker, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı.

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.

Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 48 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. Hatırladınız mı bu ünlü şarkıcının kim olduğunu?

O ünlü şarkıcı sesi ve şarkılarıyla 1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker'den başkası değil.