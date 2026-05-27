Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle ilk kez yakalandı! Plajda sarmaş dolaş böyle görüntülendiler…

Sağlıklı yaşama merak sarmam da bu şekilde gelişti. Lahmacun, patates kızartması, hamburger yemeyi herkes gibi seviyorum. Ama daha sonrasında vücudumun rahatsız olduğunu görünce bunları çok nadir tüketmeye başladım. Açken zihnimin daha açık, daha enerjik olduğunu gördüğümden beri daha az yiyorum. Böyle daha mutluyum. Şimdi sabah 2 yumurta omlet, brokoli ton balığı, akşam ise kereviz ve hindi yiyorum. İnsanlar TV karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum."