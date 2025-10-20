Trend Galeri Trend Magazin Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Beyaz perdede modellikten oyunculuğa geçiş oldukça yaygın bir rota olarak kullanılıyor. Birçok ünlü televizyon yıldızının ilk durağı, podyumlardan ve dergi sayfalarından oyunculuğa ilerledi. Kimi oyunculuk hayallerine ulaşmak için podyumları bir aracı olarak kullandı kimi ise tesadüf sonucu televizyon ekranlarında yerini aldı. Ancak hepsinin ortak noktası, ışıltılı televizyon dünyasına farklı bir yoldan girmiş olmaları. İşte Pınar Altuğ'tan Çağla Şıkel'e, Demet Şener'den Kenan İmirzalıoğlu'na birçok ismin modellikten ekranlara uzanan yolculuklarını ve o geçişin perde arkasındaki ilginç hikayeleri…

Giriş Tarihi: 20.10.2025 16:23
Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Modellikten oyunculuğa geçen isimler, sektörde sergiledikleri başarılarıyla giderek kendilerine kalıcı bir yer edinmeyi başardı. Böylece bir dönem çok konuşulan 'Modelden oyuncu olur mu?' tartışmaları, yerini 'Oyunculuğun yolu mankenlikten geçiyor' olarak değişti. Şimdiye kadar televizyon ekranlarından, beyazperdeye kadar birçok filmde başrol oynayan isimlerin ilk durağında mankenlik yer alıyor. İşte o isimler…

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

PINAR ALTUĞ

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve ekranlardaki güçlü duruşu ile Türk televizyonlarının sevilen yüzü olan Pınar Altuğ, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce modellik yapan ünlüler arasında yerini aldı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Türkiye'nin en tanınan ekran yüzlerinden biri olan Altuğ'un şöhret yolculuğu aslında çok daha küçük yaşlarda podyum ışıkları altında başladı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Henüz 17 yaşındayken modellik dünyasına adım atan Altuğ, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

1994 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyurmayı başaran Altuğ, bu ünvanla Türkiye'yi ülkeler arasında düzenlenen güzellik yarışmasında temsil etti.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Modellik kariyerinin ardından ekranlara hızlı bir geçiş sağlayan Altuğ, ilk oyunculuk deneyimini 1990'ların sonlarına doğru yaşamaya başladı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Sergilediği başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranlarda kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran Pınar Altuğ, 2002 yılında yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' dizisiyle oyunculuk kariyerinde yükselişe imza attı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Ekranlarda gösterdiği performansla insanları kendine hayran bırakan ve sıkça adından söz ettiren Pınar Altuğ, güzellik yarışması sayesinde adını duyurmuş isimlerden biri olarak ekranlardaki varlığını sürdürüyor.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

İŞTE PODYUMDAN BEYAZPERDEYE UZANAN DİĞER ESKİ MODELLER

Bir zamanlar podyumun tozunu attıran, katıldıkları güzellik yarışmalarını birincilikle tamamlayan ünlü modellerin beyaz perde yolculuğu bakın nasıl başlamış…

KENAN İMİRZALIOĞLU

1997 yılında katıldığı Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Kenan İmirzalıoğlu, daha sonra ülkeler arasında düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı ve ilk kez bir Türk erkeğinin birinci olmasını sağladı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Yarışma sonrasında 1 yıl kadar modellik yapmaya devam eden İmirzalıoğlu, daha sonra 'Deli Yürek' dizisi ile ekranlarda boy göstermeye başladı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

İlk dizisinde sergilediği başarılı performansı sayesinde 4 sezon boyunca devam eden dizi, onu daha sonra 'Ezel', 'Karadayı' gibi Türk televizyonlarının sevilen dizilerinde boy göstermesine ve ekranların aranan yüzü olmasına vesile oldu.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

KIVANÇ TATLITUĞ

2002 yılında Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, daha sonra Türkiye'yi temsilen ülkeler arasında düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı ve burada da birinci oldu.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Modellik kariyerine kısa bir süre devam ettikten sonra 'Gümüş' dizisiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını atmış oldu.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

2 yıl devam eden dizinin ardından rol aldığı 'Aşk-ı Memnu' ve 'Kuzey Güney' dizilerinde sergilediği başarılı performansıyla adından söz ettirerek dikkatleri üzerinde topladı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

DEMET ŞENER

1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 1. olan Demet Şener de mankenlik kariyerine bu şekilde adım atan isimler arasında yerini aldı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Daha sonra oyunculuğa da kapı açan Şener, oyunculuk yaptığı dönemde podyumlardan uzak kalmayarak mankenliğe devam etti.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

ÇAĞLA ŞIKEL

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasını birincilikle tamamlayan Şıkel, 1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır gibi ülkelerde defilelere çıktı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisiyle televizyon ekranlarında yerini alan Şıkel, ardından 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Oyunculuk yaptığı sırada mankenliğine de devam eden Şıkel, podyumlarda, setlerde ve gündüz kuşağında kendini göstermeyi ihmal etmedi.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

BERK OKTAY

2006 yılına kadar 100'ün üzerinde defilenin podyumlarını süsleyen Berk Oktay, 1 yıl yurt dışında devam ettiği modelliği 2007 yılında bırakarak oyunculuğa yönelme kararı aldı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

'Tatlı Bela Fadime' dizisi ile oyunculuk kariyerinin ilk adımlarını atan Oktay, daha sonrasında 'Akasya Durağı', 'Alev Alev' gibi diziler ile ekranların en çok aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

BURAK ÇELİK

2013 yılında hem Türkiye'de hem de ülkeler arasında katıldığı güzellik yarışmalarını birincilikle bitiren Burak Çelik, kısa süreli modellik deneyimi elde ettikten sonra oyunculuğa geçiş yaptı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

KADİR DOĞULU

2010 yılına kadar modellik yapan Kadir Doğulu, bir dönemin sevilen dizilerinden olan 'Küçük Sırlar' dizisi ile oyunculuğa 'merhaba' dedi.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Ardından 'Pis Yedili', 'Fatih Harbiye' dizileri ile çıtasını yükselten Doğulu, şimdilerde Türkiye'nin en çok aranan erkek başrolleri arasında yerini aldı.

Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

CENGİZ COŞKUN

2002 yılında güzellik yarışmasına katılan Cengiz Coşkun, sektöre modellik yaparak adım attı.Ardından 'Rüzgarlı Bahçe' isimli dizi ile oyunculuğa geçiş yapan Coşkun, 'Candan Öte' ve 'Nehir' dizileriyle adını duyurdu.