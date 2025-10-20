Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…

Modellikten oyunculuğa geçen isimler, sektörde sergiledikleri başarılarıyla giderek kendilerine kalıcı bir yer edinmeyi başardı. Böylece bir dönem çok konuşulan 'Modelden oyuncu olur mu?' tartışmaları, yerini 'Oyunculuğun yolu mankenlikten geçiyor' olarak değişti. Şimdiye kadar televizyon ekranlarından, beyazperdeye kadar birçok filmde başrol oynayan isimlerin ilk durağında mankenlik yer alıyor. İşte o isimler…