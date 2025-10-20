Trend
Podyum sahnelerinden beyaz perde ışıklarına… İşte mankenlikten oyunculuğa terfi eden ünlü yıldızlar! Kıvanç Tatlıtuğ’tan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağla Şıkel’den Pınar Altuğ’a…
Beyaz perdede modellikten oyunculuğa geçiş oldukça yaygın bir rota olarak kullanılıyor. Birçok ünlü televizyon yıldızının ilk durağı, podyumlardan ve dergi sayfalarından oyunculuğa ilerledi. Kimi oyunculuk hayallerine ulaşmak için podyumları bir aracı olarak kullandı kimi ise tesadüf sonucu televizyon ekranlarında yerini aldı. Ancak hepsinin ortak noktası, ışıltılı televizyon dünyasına farklı bir yoldan girmiş olmaları. İşte Pınar Altuğ'tan Çağla Şıkel'e, Demet Şener'den Kenan İmirzalıoğlu'na birçok ismin modellikten ekranlara uzanan yolculuklarını ve o geçişin perde arkasındaki ilginç hikayeleri…
