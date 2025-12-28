Trend Galeri Trend Magazin Podyum yerine sosyal medyayı salladı! Manken Kendall Jenner'dan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı!

Moda dünyasının en çok aranan mankenlerinden biri olan Kendall Jenner, podyumlarda sergilediği başarının yanı sıra bu kez edebiyata olan ilgisiyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü modelin Instagram'da paylaştığı Kürk Mantolu Madonna kitabı, kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 10:27
Moda dünyasının küresel ölçekte tanınan isimlerinden Kendall Jenner, bu kez podyumlar ya da moda kampanyalarıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Dünyaca ünlü model, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla Türk edebiyatının klasikleri arasında yer alan Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserini okuduğunu gözler önüne serdi.

Genellikle moda çekimleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Jenner, yaklaşık 285 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta kitabın İngilizce baskısı Madonna in a Fur Coat'u elinde tutarken görüldü.

Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

Kendall Jenner'ın bu paylaşımı, ünlü isimlerin kitap tercihlerinin kültürel etkileşim üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

KENDALL JENNER KİMDİR?

Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 tarihinde Los Aangeles, ABD'de dünyaya gelmiştir. Kris Jenner ve Caitlyn Jnner çiftinin kızı olarak doğmuştır. Annesi tarafından ünlü model Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.

Kendal Jenner'ın Kylie Jenner adında bir kız kardeşi vardır. Annesi ve babası tarafından toplamda 8 üvey kardeşi vardır.

2014 yılında Sierra Canyon Okulu'ndan mezun oldu. Kendall Jenner 13 yaşından itibaren modellik yapmaya başladı.

Üvey ablası ile birlikte 'Keeping Up with the Kardashians' adındaki televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ismini tüm dünyaya duyurmuştur.