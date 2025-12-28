Trend
Galeri
Trend Magazin
Podyum yerine sosyal medyayı salladı! Manken Kendall Jenner'dan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı!
Podyum yerine sosyal medyayı salladı! Manken Kendall Jenner'dan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı!
Moda dünyasının en çok aranan mankenlerinden biri olan Kendall Jenner, podyumlarda sergilediği başarının yanı sıra bu kez edebiyata olan ilgisiyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü modelin Instagram'da paylaştığı Kürk Mantolu Madonna kitabı, kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 28.12.2025 10:27