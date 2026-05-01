Podyumlarda ışık saçıyordu şimdi çöpten yiyecek topluyor! Bir zamanların ikonik modeli tanınmaz halde!

Bir dönem dergi kapaklarını süsleyen, fit görünümü ve lüks yaşantısıyla milyonlara ilham veren dünyaca ünlü model, bugün Los Angeles sokaklarında tanınmaz bir halde yaşam savaşı veriyor. Kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı olaylı boşanma ve ruhsal kırılma sonrası işini, evini ve tüm birikimini kaybeden eski yıldız, yaklaşık 8 yıldır elinde bir alışveriş arabasıyla sokakları evi belledi.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 12:00
Bir dönem dergi kapaklarını süsleyen, fit görünümüyle milyonlara ilham veren ünlü model ve fitness eğitmeni Loni Willison, bugün Los Angeles sokaklarında bambaşka bir hayat sürüyor.

2000'li yıllarda kariyerinin zirvesinde olan ve lüks bir yaşam süren Willison'ın hikayesi, hayatın beklenmedik dönemeçlerinin insanı nerelere sürükleyebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ŞÖHRETİN ARDINDAN GELEN RUHSAL KIRILMA
Kariyerinin altın çağında "Baywatch" dizisinin yıldızı Jeremy Jackson ile evlenen Willison için dönüm noktası, 2014 yılında gerçekleşen olaylı boşanma süreci oldu.

Bu ayrılığın ardından yaşadığı ağır duygusal travmalar, zihinsel sağlığını ciddi şekilde sarstı.

Şiddetli paranoya ve dünyadan kopma isteğiyle boğuşmaya başlayan eski model, yaşadığı ruhsal çöküntüyle birlikte hayatındaki kontrolü yavaş yavaş kaybetti.

2016 yılına gelindiğinde işini, evini ve tüm birikimini kaybederek şehir yaşamının kıyısına itildi.

2018'DEN BU YANA TOPLUMDAN UZAK BİR YAŞAM
Yaklaşık 8 yıldır Los Angeles sokaklarını evi belleyen 1983 doğumlu eski model, bugün elinde bir alışveriş arabasıyla, modern dünyanın tüm imkanlarını reddederek yaşamını sürdürüyor.

Fiziksel olarak o eski halinden eser kalmayan ve tanınmaz hale gelen Willison, kendisine uzatılan barınma ve yardım tekliflerini dahi geri çeviriyor.

Bir zamanlar magazin dünyasının merkezinde yer alan yıldızın, toplumdan tamamen koparak kendi içine döndüğü bu yaşam tarzı, psikolojik zorlukların bir insan hayatını nasıl derinden sarsabileceğini sessiz bir tanık gibi anlatıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör