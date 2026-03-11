Trend Galeri Trend Magazin Podyumların yıldızı evde başka biri! Çağla Şıkel'den 'annelik' açıklaması: "Komik duruma düşmekten çekinmiyorum"

Podyumların yıldız ismi Çağla Şıkel, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin manşetlerini süslüyor. Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Şıkel, son olarak annelik açıklamasıyla dikkat çekti. Meğer defilelerin aranan yüzü evde çok başkaymış... İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:57
Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

İkilinin bu evliliğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti.

Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada ebeveynlikleriyle parmakla gösteriliyor.

PODYUMLARIN YILDIZI EVDE BAŞKA BİRİ!

Güzel manken Çağla Şıkel son olarak konuk olduğu bir YouTube kanalında oğullarının hayatındaki yerinden bahsetti.

"KOMİK DURUMA DÜŞMEKTEN ÇEKİNMİYORUM"

2 çocuğuna da oldukça düşkün olan Şıkel şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımla oyun oynamayı çok seviyorum. Onlarla birlikte bir şey denemekten, bazen komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum. Bence bu onlara çok şey öğretiyor"

14. YAŞA ÖZEL BULUŞMA!

Öte yandan eski eşler de oğulları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Çağla Şıkel ve Emre Altuğ geçen günlerde 2 Mart 2012'de doğan küçük oğulları Uzay'ın 14. yaş günü kutlaması için buluşmuştu. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Şıkel, "Annesinin gülü, annesinin baharı, güneşi, yazı..." notunu düşmüştü.

KÜÇÜK OĞLUNA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!

Annelik kimliği ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Çağla Şıkel geçen günlerde de Uzay'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.

"ŞANSIN BAHTIN AÇIK OLSUN"

Arkadaşları ve ailesiyle bir parti organize eden ünlü sunucu o anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Çağla Şıkel Uzay'ın yeni yaşını ise şu sözlerle kutlamıştı: "İyi ki doğdun iyi ki varsın Uzay'ım… Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz.
Şansın bahtın yolun açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın"

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

ACUN ILICALI

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu.

Mutlu evliliklerini büyüten çiftten müjdeli haber gelmişti.

Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşatmıştı.

Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenilmişti.

TORUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

İkinci defa dede olan Acun Ilıcalı son olarak torunu Ela'yı Instagram hesabından paylaştı.

İlk kez görülen Ela en küçük teyzesi Melisa'yla poz verdi. Ela'nın dede Acun Ilıcalı'ya da benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar çok sayıda 'aynı dedesi' yorumlarında bulundu...

Ilıcalı bir sonraki hikayesinde ise kızı Banu'yla poz verdi. Taze anne Ilıcalı'nın iyi olduğu görüldü.

PINAR ALTUĞ- YAĞMUR ATACAN

Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına otururken, çift 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Altuğ'un, özellikle kızı Su ile olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmıyor.

Anne-kız arasındaki bu benzerlik, Altuğ'un her paylaşımında yer almaya devam ediyor.

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin mutlu evliliği oğulları Aziz'le taçlandı.

GİZEM KARACA- KEMAL EKMEKÇİ

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti.

İkili, ilk kez anne- baba olarak kızları Yaz'ı kucaklarına aldı.

ÇILGIN SEDAT

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi.

Çift, evliliklerini Siraç ve Yağız adında iki oğluyla taçlandırdı.