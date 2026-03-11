Trend
Galeri
Trend Magazin
Podyumların yıldızı evde başka biri! Çağla Şıkel'den 'annelik' açıklaması: "Komik duruma düşmekten çekinmiyorum"
Podyumların yıldızı evde başka biri! Çağla Şıkel'den 'annelik' açıklaması: "Komik duruma düşmekten çekinmiyorum"
Podyumların yıldız ismi Çağla Şıkel, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin manşetlerini süslüyor. Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Şıkel, son olarak annelik açıklamasıyla dikkat çekti. Meğer defilelerin aranan yüzü evde çok başkaymış... İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:57