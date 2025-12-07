Trend
Podyumların yıldızıydı… 6 yıldır ALS ile mücadele ediyor! “Hayattaki en büyük zenginlik iyi dostlar”
Bir dönemin podyumlara damga vuran isimlerinden Murat Mısırlı, yıllar sonra sessizce verdiği zorlu mücadeleyi anlattı. 1990'lı ve 2000'li yıllarda Türkiye'nin en ünlü modelleri arasında yer alan Mısırlı, 6 yıl önce ALS teşhisi aldı. Hayatını kökten değiştiren bu süreçte yaşadıklarını ilk kez paylaşan eski model, hastalıkla mücadelesinde ailesinin ve yıllardır kopmayan dostluklarının kendisine güç verdiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 07.12.2025 06:27