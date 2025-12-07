Podyumların yıldızıydı… 6 yıldır ALS ile mücadele ediyor! “Hayattaki en büyük zenginlik iyi dostlar”

Geçtiğimiz günlerde Doğal Yaşam Festivali'nde stant açıp ürünler satan Mısırlı'yı burada da yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Ayşe Tolga, gelenlere ürünleri tanıttı ve satış konusunda Mısırlı'ya destek oldu. Oldukça duygusal anlar yaşayan eski manken, "Ayşe her zaman beni destekleyen, hiç yalnız bırakmayan canım arkadaşım. Bu işte de benim her anımda yanımda oldu" dedi. Tolga, gün boyu müşterileri karşıladı ve Mısırlı yararına satış yaptı.