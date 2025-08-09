Trend
Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! “İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı"
Bodrum'da geçtiğimiz günlerde 'Dur' ihtarına uymayarak aracını trafik polisinin üzerine süren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 09.08.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:36