Trend Galeri Trend Magazin Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! “İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı"

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! “İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı"

Bodrum'da geçtiğimiz günlerde 'Dur' ihtarına uymayarak aracını trafik polisinin üzerine süren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:36
Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

Dilan Çıtak daha önce uçak içinde yaşadığı krize bir yenisini ekleyerek Bodrum'da gündeme gelmişti. Çıtak, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymaması ve iddiaya göre arabasını polis ekiplerinin üstüne sürmesi üzerine ortalığı birbirine katmıştı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

Çıtak'ın yapmış olduğu bu hareket polislerin havaya ateş açmasına neden olmuştu.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Dilan Çıtak, "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" ve "Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz" diyerek sert çıkıştı. Bu çıkış sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok tepki ve eleştiriyle karşılandı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

İLK TEPKİ KARDEŞİNDEN GELMİŞTİ!
Dilan Çıtak'a ilk tepki kardeşi İdo Tatlıses'ten gelmişti. Ünlü şarkıcı Çıtak'ı eleştiren bir gönderiyi beğenerek, tavrını ortaya koymuştu.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

BABA TATLISES KONUŞTU

İbrahim Tatlıses'te kızının yaşadığı olay hakkında dün ilk kez konuşmuştu.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

"ÇOK ŞEY SÖYLENECEK DE..."

73 yaşındaki Tatlıses kendisine kızının "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" sözleri hatırlatınca ünlü türkücü, 'Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi. Çok şey var söylenecek de fermuar'' diyerek eliyle konuşmuyorum hareketi yapmıştı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

SOLUĞU TATİLDE ALMIŞTI!

Yaşanan olaydan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Çıtak, birkaç gün sonra tatilde keyif dolu anlarıyla görüntülenmişti.

Plajda gün boyu dinlenen şarkıcı, denizden çıkarken bikinili poz vermek istemediği için arkadaşlarını seferber etti. Çıtak'ın arkadaşlarının uğraşları objektiflere yansıdı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

Dilan Çıtak o anları böyle anlattı:

Posta'ya konuşan Çıtak"Orada bir kaza olmuştu. Ambulansa yol verince memur bey, beni çevirdi. 'Dur' ikazına durdum. Bana ceza yazdı. Kameraları fark ettim. Olayın gidişatını gördüm ve kaçmak istedim. Aracı sağa ve sola kıvırmaya çalışırken polis önüme geçti. Camı kapatıp ağlamaya başladım. Silah sesi son nokta oldu. Korkudan aşağı inemedim" dedi.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

" KIZI OLMAK BANA HİÇBİR ZAMAN FAYDA SAĞLAMADI"

Ünlü isim sözlerinin devamında ise "İbrahim Tatlıses'in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı. Ama maalesef o kaotik geni taşıyorum. İnsanlar öfkelerini bana kusuyorlar. 1.5 yıldır başıma gelmeyen kalmadı." ifadelerini kullandı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

Peki tüm bu olayların gerisinde İbrahim Tatlıses ve kızı arasında neler olmuştu?

YILLAR SONRA KABUL ETTİĞİ KIZI DİLAN ÇITAK İLE İPLERİ KOPARMIŞTI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

O DA HASTANEYE GİTMEMİŞTİ…

İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı geçirerek hayranlarını telaşlandırmıştı. Dilan Çıtak'ın bu ameliyat sonrasında babasını ziyarette bulunmaması, Instagram üzerinden 'geçmiş olsun' açıklaması yapmaması üstüne üstlük abisi İdo Tatlıses ile takipleşmeyi bırakması gerilimi yükseltmişti.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

"İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMANIN KURALLARI VAR"

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'le barıştıktan sonra 'Tatlıses' soyadını da kullanmaya başlamıştı. Bir magazin programına bağlanan Çıtak bu durumun arkasındaki olayı şu sözlerle açıklamıştı: Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

ÜNLÜ TÜRKÜCÜDEN REST!

Çıtak'ın yaptığı tüm bu sansasyonel açıklamalardan sonra tüm gözler ünlü türkücüye çevrildi. İbrahim Tatlıses, kızının zehir zemberek açıklamalarından sonra aynı programa mesaj yollayarak, " "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo (Tatlıses) Bey'dir" demişti.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

"ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI"

Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını Instagram hesabından kaldırmak için harekete geçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcının haber verdiği paylaşımda yazdığı dipnot ses getirmişti. Çıtak yazdığı notta, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın. Ohh diyorum, şükür diyorum. Hadi güzel haber. İfadelerini kullanmıştı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

AİLESİYLE SORUN YAŞAYAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR

Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

"ŞARKILARIMI BİLE OKUMASIN"

Baba kız arasındaki anlaşmazlığın ilk sebebi soyadı' krizinden ortaya çıktığı iddia edilmişti. Rahmetli sanatçı kızı Tuğçe Tayfur'un ticari amaçlı olarak soyadını kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden de rahmetli Tayfur, "Şarkılarımı bile okumasın" diyerek kızına 'soyadı' davası açmıştı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

EVLİLİKLERİNİ ONAYLAMAMIŞTI!

Şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında ses getiren olay, Ferdi Tayfur'un düğüne gitmemesiyle birlikte büyümüştü.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

Usta sanatçının, kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'la evliliğini onaylamaması ve gün geçtikçe bu krizin büyümesi, baba ve kızı arasındaki gerilimi yükseltmişti. İddialara göre de Tayfur ve kızının o günden sonra bir daha hiç konuşmadığıydı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

HAKARETLER HAVADA UÇUŞMUŞTU!

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, bir programın canı yayınına bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Avukat Tamgüç, Muhammet Aydın'ın kendisini aradığını söyleyerek, "Ferdi Bey, Muhammet Aydın'ın Tuğçe Hanım'la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım'la beraber aradı Muhammet Bey. Hem bana Hem Ferdi Abi'ye küfürler etti. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

50 MİLYONLUK DAVA İDDİASI

İddialara göre Ferdi Tayfur'un, Tuğçe Tayfur'a 50 milyon TL'lik dava açtığı öne sürülmüştü. Tayfur'un avukatı katıldığı ve bu davayı yalanlayarak, rahmetli sanatçının ilk olarak soyadı davası açtığını, edilen hakaretler sonrasında da suç duyurusunda bulunduğunu ve evlatlıktan reddetme kararı verdiğini söylemişti.

Polislerin üzerine araba sürmüştü! Dilan Çıtak yaşadıklarını anlattı! İbrahim Tatlıses’in kızı olmak bana hiçbir zaman fayda sağlamadı

"BABASINI ZİYARET BİLE ETMEMİŞ"

Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmış oradan ise Antalya'daki bir hastaneye sevk edilmişti. Usta sanatçının hayranları, Ferdi Tayfur'un tedavi gördüğü hastanede zaman zaman gidip kapısında beklemişti. Bu büyük vefa örneğinden sonra tüm gözler kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti.