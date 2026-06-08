Popçu Berkay Şahin'den dikkat çeken paylaşım: "Değişik bir kızım var..."

"DEĞİŞİK BİR KIZIM VAR..."

Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çiftten Berkay Şahin, son olarak sosyal medya hesabından kızının son halini paylaşarak çocuklarının karakter gelişimine dair dikkat çeken bir not düştü. Ünlü popçu, araç içinden yayınladığı o kareye şu sözleri not etti:

"Değişik bir kızım var... kendine ait zevkleri ve aşırı özgüveni var! Kimseyi umursamadan yaşadığı her saniyeden tatlı tatlı keyif alıyor... güzel yetişiyor"