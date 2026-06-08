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Popçu Berkay Şahin'den dikkat çeken paylaşım: "Değişik bir kızım var..."

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Berkay Şahin, kızının araç içindeki bir karesini yayınlayarak altına düştüğü notla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.06.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 11:53
Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Pop müziğin sevilen ismi Berkay, 2016 yılında model Özlem Ada ile nikah masasına oturmuştu.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

2017'de kızları Arya'yı, 2019'da ise Zeynep Mira'yı kucaklarına alan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü bebek müjdesiyle hayranlarını sevindirmişti. Ünlü çiftin bir kız bebek beklediği öğrenilmişti.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

"DEĞİŞİK BİR KIZIM VAR..."

Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çiftten Berkay Şahin, son olarak sosyal medya hesabından kızının son halini paylaşarak çocuklarının karakter gelişimine dair dikkat çeken bir not düştü. Ünlü popçu, araç içinden yayınladığı o kareye şu sözleri not etti:

"Değişik bir kızım var... kendine ait zevkleri ve aşırı özgüveni var! Kimseyi umursamadan yaşadığı her saniyeden tatlı tatlı keyif alıyor... güzel yetişiyor"

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Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

ÖZLEM ADA BAKIN NE AŞERMİŞTİ!

Öte yandan anne olmaya hazırlanan Özlem Ada Şahin'in canı baklava çekmişti.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Baklava aşeren Şahin, sosyal medya hesabından, "Bu bayram köy baklavası yiyememiştim uzun zamandır canım istiyordu, Beyhan ablam yapıp göndermiş" notunu paylaşmıştı.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Geçen günlerde Şahin, sosyal medyada büyük ilgi gören bir paylaşıma imza atmışı. Hamileliğinde 16. haftayı geride bırakan Şahin, belirginleşen karnı ve fit görüntüsüyle takipçilerinden tam not almıştı.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

55 MİLYONLUK ÜÇÜNCÜ ÇOCUK HEDİYESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Yeniden kız babası olacak olmanın heyecanını yaşayan Berkay Şahin geçen günlerde 4 aylık hamile eşi Özlem Ada'ya aldığı 55 milyonluk dev doğum hediyesiyle gündeme gelmişti.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

İddialara göre, ünlü şarkıcı eşine doğum hediyesi olarak Zekeriyaköy'den 55 milyon TL'ye bir villa satın aldı. Aynı zamanda ünlü çift, tadilat yaptırdıkları yeni evlerine de taşındı.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Öte yandan 'bebek' haberiyle ve aile hayatıyla gündeme gelen Berkay Şahin ve Özlem Ada çiftinden sonra, ünlüler dünyasının gözlerden uzak kalan çocukları da bir o kadar merak edildi...

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ

Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!"

Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

14. yaş gününe özel yapılan paylaşımlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin büyümesiyle yaşadığı bu gurur dolu anların ardından, son günlerde çocuklarıyla gündeme gelen bir diğer isim de ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe oldu.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Futbol dünyasının yıldız ismi Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evliliklerini bir kez daha taçlandırıyor.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Takvim'de yer alan habere göre, sahalardaki başarısını huzurlu aile tablosuyla perçinleyen Özil ve Gülşe çiftinden gelen "üçüncü bebek" müjdesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Çiftin ilk göz ağrısı Eda, 30 Mart 2020 tarihinde dünyaya gelmişti. Ardından Eylül 2022'de Ela bebeğin katılımıyla mutlulukları ikiye katlanan çift, şimdilerde ise üçüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ailelerini her zaman ön planda tutan ve örnek bir duruş sergileyen ikili, bu süreci de büyük bir titizlikle yürütüyor.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

CİNSİYETİNİ PAYLAŞMAMAYI TERCİH ETTİLER

Hayranlarını sevindiren bu haber sonrası, Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamayı tercih etmedikleri öğrenildi.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

ÖRNEK AİLE TABLOSU

Sadece başarılarıyla değil, birbirlerine olan aşkları ve çocuklarına duydukları ilgiyle de takdir toplayan çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Amine Gülşe'nin zarif anneliği ve Mesut Özil'in ailesine olan bağlılığı, bu yeni bebek haberiyle bir kez daha gündem oldu.

Popçu Berkay Şahin’den dikkat çeken paylaşım: Değişik bir kızım var...

Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin büyüyecek olan aile haberi magazin dünyasını ısıtırken, bir başka örnek "aile" karesi de sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan geldi.