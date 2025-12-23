Trend Galeri Trend Magazin Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

"Popstar" yarışmasında kendine has tarzıyla dikkat çeken Bayhan Gürhan bu kez eviyle gündemde...Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının evi görenleri kendisine hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:43
Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

ŞARKICI BAYHAN

Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça dikkat çekiciydi...

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Oldukça sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

BEGÜM ÖNER İLE CEYHUN FERSOY

Ünlü oyuncu Begüm Öner, kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen aşklarını zamanla evliliğe taşıyarak mutlu bir birlikteliğe imza atmıştı.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına alma hazırlığında olan çiftin paylaşımları dikkat çekmişti.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Kız bebekleri olacağını açıklayan ünlü ikili şimdilerde ise evleriyle gündeme geldi.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Bir televizyon programına evlerinin kapılarını açan çiftin bebeklerini büyütecekleri yuva göz kamaştırdı.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

MUAZZEZ ERSOY

Türk sanat müziğinde yıllardır adından söz ettiren, güçlü sesi ve sahne duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Muazzez Ersoy, müzik kariyerindeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Sanat hayatı boyunca pek çok albüme imza atan ve sayısız ödülle onurlandırılan usta isim, disiplinli çalışmasıyla tanınıyor.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Yıllara yayılan bu başarı dolu sürecin ardından Ersoy'un yaşam alanı da merak konusu oldu.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ!

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

KIVANÇ TATLITUĞ VE EŞİ BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şık tasarımı ve doğal dokusuyla dikkat çeken ev, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yolları, 2008 yılında Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Set ortamında başlayan arkadaşlıkları zamanla derinleşerek güzel bir aşka dönüştü.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının ardından fazla zaman geçmeden evlilik kararı aldı.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Tatlıtuğ ve Dizer'in birlikte yaşadığı ev ise tasarımı ve şıklığıyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Bütün odaları siyah, tespih koleksiyonu dikkat çekti

Stil danışmanı Başak Dizer'in özgün tarzı, yaşam alanlarına da yansımış durumda.