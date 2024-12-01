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Popstar Bayhan'ın evi hayran bıraktı! Dikkat çeken koleksiyon...

"Popstar" yarışmasıyla ünlenen ve yeni imajıyla adından söz ettiren Bayhan bu kez de eviyle gündeme geldi. Bayhan Gürhan'ın evi adeta hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 01.12.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 06:57
Popstar Bayhan’ın evi hayran bıraktı! Dikkat çeken koleksiyon...

"Popstar" yarışmasında kendine has tarzıyla dikkat çeken Bayhan Gürhan bu kez eviyle gündemde...

Popstar Bayhan’ın evi hayran bıraktı! Dikkat çeken koleksiyon...

Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı. Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı. Bu isimlerden biri de Popstar Bayhan...

Popstar Bayhan’ın evi hayran bıraktı! Dikkat çeken koleksiyon...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Bayhan yıllar sonra ortaya çıktı.

Popstar Bayhan’ın evi hayran bıraktı! Dikkat çeken koleksiyon...

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı.

Popstar Bayhan’ın evi hayran bıraktı! Dikkat çeken koleksiyon...

Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.

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