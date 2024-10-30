Popstar Firdevs 5 yıl önce evlenmişti... Bolu'da kendine bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Firdevs'in son hali!

Bir zamanlar en popüler isimleri "Popstar" yarışmasından çıkıyordu... Popstar ile ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan isimlerden biri de Popstar Firdevs olmuştu. Güçlü sesinin yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken Popstar Firdevs sahne aldığı yerleri tıka basa dolduruyordu. 5 yıl önce evlenen ve Bolu'ya yerleşen Popstar Firdevs artık İstanbul'dan uzak, doğa ile iç içe, sakin bir hayat sürüyor. Son olarak evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Popstar Firdevs'in değişimi merak ediliyordu... İşte Popstar Firdevs'in son hali ve yaşadığı ev...