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Popstar Firdevs 5 yıl önce evlenmişti... Bolu'da kendine bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Firdevs'in son hali!

Bir zamanlar en popüler isimleri "Popstar" yarışmasından çıkıyordu... Popstar ile ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan isimlerden biri de Popstar Firdevs olmuştu. Güçlü sesinin yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken Popstar Firdevs sahne aldığı yerleri tıka basa dolduruyordu. 5 yıl önce evlenen ve Bolu'ya yerleşen Popstar Firdevs artık İstanbul'dan uzak, doğa ile iç içe, sakin bir hayat sürüyor. Son olarak evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Popstar Firdevs'in değişimi merak ediliyordu... İşte Popstar Firdevs'in son hali ve yaşadığı ev...

Giriş Tarihi: 30.10.2024 06:45
Popstar Firdevs 5 yıl önce evlenmişti... Bolu’da kendine bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Firdevs’in son hali!

2000'li döneme damgasını vuran Popstar'ın finalistlerinden Firdevs Güneşli, yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmanın ikinci ayrılan Firdevs'in son hali, herkesi şaşırttı.

Popstar Firdevs 5 yıl önce evlenmişti... Bolu’da kendine bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Firdevs’in son hali!

Yarışmanın üzerinden uzun bir süre geçerken, adından söz ettirmeyi başaranlardan birisi de Firdevs Güneşli oldu.

Popstar Firdevs 5 yıl önce evlenmişti... Bolu’da kendine bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Firdevs’in son hali!

Firdevs, Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.

Popstar Firdevs 5 yıl önce evlenmişti... Bolu’da kendine bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Firdevs’in son hali!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Firdevs Güneş, son olarak evinin kapısını açtığı Evrim Akın'ın programında ortaya çıktı.

Popstar Firdevs 5 yıl önce evlenmişti... Bolu’da kendine bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Firdevs’in son hali!

Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs Güneş, 5 yıl önce evlenip Bolu'ya yerleşti.

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