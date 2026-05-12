Portekiz'de fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı! Oktay Çubuk’tan sevindiren haber: Operasyon başarılı geçti!

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz'de fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Oktay Çubuk'tan bugün sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. İşte Oktay Çubukçu'nun dikkat çeken o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 12.05.2026 19:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 19:44
30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle ölüm tehlikesi atlatmıştı.

Annesinin işi dolayısıyla Lizbon'da bulunan Çubuk, konakladığı otelde aniden fenalaşmıştı.

Kalbinin durduğu belirlenen oyuncuya ilk müdahale spor salonunda yapılmıştı. Ardından kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Tedavi sürecine ilişkin son gelişmelerde, oyuncunun yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilmişti.

İLK AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Oktay Çubuk, günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumuna ilişkin ilk kez bilgi vermişti.

"BİR SÜRE DAHA HASTANEDEYİM"

Son halini paylaşan Çubuk paylaşımına, "Sağlığım iyi durumda bir süre daha hastanedeyim, mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" notunu düşmüştü.

"GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Tedavisi devam eden Oktay Çubuk son olarak kaldığı hastane odasından son durumunu paylaşmıştı. Sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Çubuk, "Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum, yakında hastaneden çıkmış olacağım. Her şey yolunda, ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Evimi, köpeğimi ve dostlarımı görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN SEVİDNİREN HABER!

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan sevindiren haber bugün geldi. Ünlü oyuncu, hastane odasından paylaşım yaparak hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

OPERASYON GEÇİRDİ

Otay Çubukçu, operasyon geçirdiğini açıkladı.

"YAKINDA TABURCU OLACAĞIM"

Oyuncu Çubukçu, "Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese
de bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

30 yaşındaki Oktay Çubuk, 12 Mart 1996 yılında İzmir'de doğmuştur.

Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayıl Atölye'de alan Çubuk, ilk olarak Cennetin Gözyaşları dizisi ile ekran karşısına geçmiştir.

OKTAY ÇUBUK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

-Cennetin Gözyaşları

-Aşk Ağlatır

-Sol Yanım

-Baba

