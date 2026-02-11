Trend Galeri Trend Magazin Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Türk televizyon ve tiyatro dünyası, bugün gelen acı bir haberle sarsıldı. Kendine has duruşu ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, henüz 45 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:02
Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı
Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ünlü oyuncunun Beyoğlu'ndaki evinde meydana geldi. Aniden fenalaşan Arslan'ın durumu üzerine eşi vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi.
Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

45 yaşındaki oyuncunun, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, başarılı oyuncuya ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Ardından acilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Sanatçının ölüm nedeni hakkında hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Arslan'ın menajeri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şunları söyledi;
"Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Cenaze töreni bilgileri daha sonra paylaşılacaktır.

Mekanı cennet olsun."

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR

1980 doğumlu olan Arslan, oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştı.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Sanat yolculuğuna 1998 yılında tiyatro sahnelerinde adım atan oyuncu, ekran serüvenine 2004 yapımı fenomen dizi "Çemberimde Gül Oya" ile başlamıştı.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Arslan;

  • Poyraz Karayel (Sefer karakteriyle hafızalara kazındı)
  • Ezel
  • Yer Gök Aşk
  • Hayat Bazen Tatlıdır
  • Bir Deli Rüzgar

gibi önemli projelerde yer aldı. Beyaz perdede ise "Daire", "Yurt" ve "Teslimiyet" gibi yapımlarla izleyicinin karşısına çıktı.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Arslan, son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde rol alarak mesleğini icra etmeye devam ediyordu.

Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayata gözlerini yumdu! Ölüm nedeni açıklandı

Henüz çok genç yaşta aramızdan ayrılan Kanbolat Görkem Arslan, geride derin bir boşluk ve birbirinden değerli performanslar bıraktı.