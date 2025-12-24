Trend
Prenses Asporça Orhan Bey’i hançerliyor! Kuruluş Orhan heyecan dolu bölümüyle bu akşam atv'de!
Yayınlanan bölümleriyle gündemin zirvesinden düşmeyen Kuruluş Orhan, yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle de izleyenleri ekrana kilitleyecek. Bursa Fethi'nin kapılarının aralandığı, hesaplaşmaların derinleştiği, kaderlerin sınandığı bu bölümde nefesler tutulacak.
Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:29