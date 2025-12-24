Trend Galeri Trend Magazin Prenses Asporça Orhan Bey’i hançerliyor! Kuruluş Orhan heyecan dolu bölümüyle bu akşam atv'de!

Yayınlanan bölümleriyle gündemin zirvesinden düşmeyen Kuruluş Orhan, yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle de izleyenleri ekrana kilitleyecek. Bursa Fethi'nin kapılarının aralandığı, hesaplaşmaların derinleştiği, kaderlerin sınandığı bu bölümde nefesler tutulacak.

BURSA FETHİ'NİN YOLU AÇILIYOR

OSMAN BEY ÖLÜYOR MU?

9.Bölüm Özeti

Prenses Asporça'ya Kurulan Pusu ve Orhan Bey'in Hamlesi

Kutsal Mabed Şövalyeleri, Prenses Asporça'ya pusu kurar. Hector'un planlarını bozmakta kararlı olan Orhan Bey, bu hain saldırıya izin vermez.

Asporça'nın hayatını kurtaran Orhan Bey, beklenmedik bir şekilde Prenses'in öfkesini daha da büyütecek gelişmelerin fitilini ateşler.

Nülüfer Hatun ve Prenses Asporça Arasında Çatışma

Zoraki bir misafir olarak obada bulunan Asporça ile Orhan Bey arasında ipler iyice gerilir. Nilüfer Hatun'un şahit olduğu bu gerilim, Asporça ile Nilüfer arasında büyük bir çatışmaya mı dönüşecektir?

Obada dengeler bir kez daha sarsılırken, Orhan Bey'in Asporça'yı obada tutmasının ardındaki gerçek sebep merak konusu olur.

Kuruluş Orhan 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Atama, soyuma laf edenin sonu cehennemdir!" | Video

Orhan Bey'in Büyük Planı

Orhan Bey'in asıl hedefi Hector'dur. Peki, Orhan Bey Hector'a karşı nasıl bir oyun kurmuştur? Bu hamle Bizans cephesinde nasıl yankı bulacaktır?

Flavius, Fatma Hatun'u Öldürüyor mu?

Orhan Bey'i elinden kaçırmanın öfkesiyle hareket eden Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri adına Flavius'tan bir can almasını ister. Flavius'un eliyle alınması istenen can kimindir?

Bu emir, Flavius'u nasıl bir çıkmazın içine sürükleyecektir? Flavius, Fatma Hatun'a duyduğu aşk uğruna bu kez çok daha ağır bir sınavdan geçer. Fatma'yla yeniden yüzleşmelerinin bedeli ne olacaktır? Aşk mı, sadakat mi ağır basacaktır?

Halime ve Dursun'un Kaderleri Nasıl Yazılacak?

Obadan sürülen Dursun ile Halime arasında ciddi bir konuşma yaşanır. Aralarında filizlenen sevda dile dökülecek midir? Yolları yeniden kesişecek midir?

Osman Bey'in Düşü Gerçek Oluyor mu?

Bir yanda Kutsal Mabed Şövalyeleriyle mücadele eden Orhan Bey, diğer yanda Osman Bey'in düşünü hakikat kılmak için harekete geçer. Bursa topraklarında Kayı sancağını dalgalandırmak için nasıl bir adım atacaktır? Nihayet Osman Bey'in düşü gerçeğe dönüşecek midir?

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

