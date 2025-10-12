Prenses olabileceğine o bile inanmıyordu! Kraliyet ailesinin "istenmeyen gelini" Megan Markle başarı hikayesiyle duyanları şoke ediyor...

İngiltere Prensi ile evlenmek... Her kız çocuğu yıllar boyunca, prens ve prenses masalları okur. Masalların ana karakteri yakışıklı, güçlü prenstir. Her masal sonunda da kız çocukları kendilerinin prenses olduğunu büyüdükleri zaman da bir prens ile evleneceklerini hayal ederler. Bu hayalleri gerçekleşen kız çocuğu sayısının ne kadar az olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz. Hele bir de üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğu'na gelin gidip prenses olmak pek herkesin harcı değil diyebiliriz.