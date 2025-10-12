Trend
Prenses olabileceğine o bile inanmıyordu! Kraliyet ailesinin "istenmeyen gelini" Megan Markle başarı hikayesiyle duyanları şoke ediyor...
2018 yılında İngiltere Prensi Harry ile evlenen oyuncu Meghan Markle, Paris Moda Haftası'nda hayran kitlesini ikiye katladı. Cildi, makyajı, kombinleri, fiziği, enerjisi günlerdir konuşulan Prenses'in yakın gelecekte lüks markaların sadece kullanıcısı değil reklam yüzü de olacağı konuşuluyor.
