Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Türkiye'yi sarsan sözler: "“Mazlumun uzanan eli Allah'a verilen bir dilekçedir"

Efendim, yine de biri bir gaflette bulunup hayatımı film yaparsa; çocukluğumu, hiç büyümeyen Burak Kut oynasın. Yanaklarımız aynı en azından... Üniversite yıllarım için en ideali Orlando Bloom. Biliyorum, bugüne kadar hiçbir ünlü şahsiyeti canlandırmadı ama ona bir şans vermek isterim. Kalecilik serüvenimi Rüştü Reçber oynayabilir, izin veriyorum. Gazetecilik dönemim için Russel Crowe'un sözü var zaten. Eh, eğer beni ikna edebilirse, yaşlılığımı da Cihan Ünal oynayabilir.

(Bu latifeler için hepsinden ayrı ayrı özür diliyorum.)



