Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Türkiye'yi sarsan sözler: "“Mazlumun uzanan eli Allah'a verilen bir dilekçedir"
ATV'de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu öyle sözler söyledi ki, sadece gıda sahtekârlarına değil; çocuğuna yedirmediğini millete yediren herkes için oldukça çarpıcıydı! "Mazlumun duası Allah'a verilen dilekçedir" diyerek, hadisi hatırlattı: "Bizi aldatan bizden değildir." Mesele sadece bozuk gıda değil; Allah korkusu, kanun korkusu ve vicdanı kaybeden insanlık…
Giriş Tarihi: 25.11.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 07:11