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"Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor" Türkücü İzzet Yıldızhan'dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!
"Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor" Türkücü İzzet Yıldızhan'dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!
Türkücü İzzet Yıldızhan, son günlerde çocuklarıyla sıkça gündeme geliyor. Kalabalık ailesiyle adından söz ettiren ünlü türkücü şimdi de İbrahim Tatlıses itirafıyla dikkat çekti. İmparator için "Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor" diyen İzzet Yıldızhan, yaptığı açıklamalarla ses getirdi.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:21