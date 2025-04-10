Trend Galeri Trend Magazin "Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor" Türkücü İzzet Yıldızhan'dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!

"Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor" Türkücü İzzet Yıldızhan'dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!

Türkücü İzzet Yıldızhan, son günlerde çocuklarıyla sıkça gündeme geliyor. Kalabalık ailesiyle adından söz ettiren ünlü türkücü şimdi de İbrahim Tatlıses itirafıyla dikkat çekti. İmparator için "Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor" diyen İzzet Yıldızhan, yaptığı açıklamalarla ses getirdi.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:21
Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor Türkücü İzzet Yıldızhan’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!

62 yaşındaki ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son günlerde sık sık aile yaşantısıyla gündeme geliyor.

Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor Türkücü İzzet Yıldızhan’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!

3 ayrı kadından 9 çocuğu bulunan Yıldızhan, çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor Türkücü İzzet Yıldızhan’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!

Başarılı şarkıcı son olarak katıldığı bir programda 'imparator' lakaplı İbrahim Tatlıses için yaptığı itiraflarla ses getirdi.

Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor Türkücü İzzet Yıldızhan’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!

"PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL İLAÇ KULLANIYOR"

İlk olarak program sunucusunun, ''İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz'' sorusuna yanıt veren İzzet Yıldızhan, ''Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil.

Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor Türkücü İzzet Yıldızhan’dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!

"RAHATSIZ ADAM NORMAL DEĞİL"

İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' ifadelerini kullandı.