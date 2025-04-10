"Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor" Türkücü İzzet Yıldızhan'dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı!

"RAHATSIZ ADAM NORMAL DEĞİL"

İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' ifadelerini kullandı.