Trend Galeri Trend Magazin Rafet El Roman'dan "biz büyük bir aileyiz" açıklaması! Sözleri gündem oldu: "Eski eşlerim çok yakın arkadaş"

Rafet El Roman'dan "biz büyük bir aileyiz" açıklaması! Sözleri gündem oldu: "Eski eşlerim çok yakın arkadaş"

Rafet El Roman, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu: 'Eski eşlerim yakın arkadaş'! Rafet El Roman, geçmiş ilişkilerini geride bırakmakla kalmayıp, çocuklarının anneleriyle kurduğu dostlukları da ilk kez gözler önüne serdi. İşte aile hayatına dair çarpıcı detaylar…

Giriş Tarihi: 11.10.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 10:18
Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Rafet El Roman, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Geçmiş ilişkilerinden çocuklarının anneleriyle olan uyumlu ilişkisini anlatan El Roman, "Çok güzel medeni insanlar gibi aramızda çözdük. Çocuklarımızın anneleriyle aramız çok iyi" dedi.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Rafet El Roman, 7 yıl birlikte olduğu Yeşim Eryıldırım ile olan ilişkisini ve 15 yaşındaki oğluyla olan bağını da paylaştı. "Onunla da ayrıldık, ama aramız çok iyi. Tuğba Hanım ile kendisi de çok iyi arkadaşlar. Hep beraber yemeklerimiz olur, sohbetlerimiz olur" ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Sanatçı, eski eşi Tuğba Altıntop ile de barışçıl bir ilişki sürdürdüklerini vurguladı: "Gerek Yeşim Hanım gerek Tuğba Hanım benim çok yakın dostlarım. Çocuklarımın anneleridir. Böyle uyumlu, çok güzel, ileriye dönük bir aileyiz. Hep böyle kalmasını temenni ediyoruz."

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Rafet El Roman, 1996 yılında güzellik yarışmasında tanıştığı manken Tuğba Altıntop ile evlendi. Ancak çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2003 yılında boşandı. Altıntop, evliliğin bitme nedenini Rafet El Roman'ın uçuk fantezilerine bağlamıştı. Bu evlilikten Su (2000 doğumlu) ve Şevval (2003 doğumlu) adında iki kızı dünyaya geldi.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Sanatçının Yeşim Eryıldırım'dan Edvan (2010 doğumlu) adında bir oğlu bulunuyor. Daha sonra 2014 yılında Almanya'da Ceren Kaplakarslan ile evlenen Rafet El Roman, 2016 yılında boşanmıştır.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Rafet El Roman, tüm ilişkilerinden sonra çocuklarının anneleriyle sürdürdüğü dostane ilişkiye dikkat çekerek, "Hep birlikte yemekler yer, sohbet ederiz. Böyle uyumlu bir aile olmaya devam etmek istiyoruz" dedi. Sanatçının açıklamaları, özel hayatındaki bu detaylarla oldukça dikkat çekti.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

TUĞBA ALTINTOP'TAN GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DOĞUM GÜNÜ JESTİ DE GELMİŞTİ!

Geçtiğimiz aylarda Tuğba Altıntop'un şarkıcının doğum gününü kutladığı anlar da gündem oldu. Ünlü çift, boşandıktan sonra uzun süre bir araya gelmemişti.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

ÜNLÜ ŞARKICININ DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL JEST

Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop, yıllar sonra ilk kez ünlü şarkıcının doğum gününde bir araya geldi.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

22 YIL SONRA BİR ARADALAR!

Tuğba Altıntop, kızları ve ünlü şarkıcıyla bir araya geldi.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

İŞTE O PAYLAŞIM: HER ZAMAN SEVGİYLE...

Altıntop paylaşımının altına ise, "Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Rafet El Roman, geçtiğimiz haftalarda kadın şarkıcıların tepki çeken sahne şovlarıyla ilgili konuşurken ilginç bir itirafta bulundu.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Roman, geçenlerde birlikte klip çektikleri kızı Su'nun kıyafetlerine karıştığını söyledi. "Ben bu konuda yabancı sanatçıları da eleştiriyorum" diyen şarkıcı, kızını ikna ederek klibi çektiklerini anlatıp şöyle devam etti.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

"Ben, yabancı sanatçıları da bu tarz eleştiriyorum. Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. O da itiraz etmedi."

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Ünlü şarkıcnın yapmış olduğu açıklama kısa sürede ses getirdi.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Öte yandan Rafet El Roman'ın kızı Su'yu görenler güzelliğine de hayran kaldı...

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Rafet El Roman’dan biz büyük bir aileyiz açıklaması! Sözleri gündem oldu: Eski eşlerim çok yakın arkadaş

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.