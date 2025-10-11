Trend
Rafet El Roman'dan "biz büyük bir aileyiz" açıklaması! Sözleri gündem oldu: "Eski eşlerim çok yakın arkadaş"
Rafet El Roman, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu: 'Eski eşlerim yakın arkadaş'! Rafet El Roman, geçmiş ilişkilerini geride bırakmakla kalmayıp, çocuklarının anneleriyle kurduğu dostlukları da ilk kez gözler önüne serdi. İşte aile hayatına dair çarpıcı detaylar…
Giriş Tarihi: 11.10.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 10:18