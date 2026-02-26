Ramazanda nimetin değerini bilelim

Vanlı öğrencilerle buluşuyorum

Allah nasip ederse yarın Van Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci arkadaşlarımla buluşacağım. Turkuvaz Medya'nın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği "Yazar Öğrenci Buluşması" adlı söyleşimizde hem beni misafir edecek okulun kütüphanesine kitap yardımında bulunacak hem de Hayatım Roman adlı kitabımla ilgili öğrenci kardeşlerimle söyleşide bulunacağım. Sohbetimizin odak noktasını ise her zaman olduğu gibi

"Gazeteciliğe hevesli gençlere naçizane tavsiyeler" oluşturacak.

Bu tür organizasyonlara büyük önem veriyorum. Bir gazetenin ve yayınevinin, yazarları aracılığıyla Anadolu'yu gezmesi, oradaki insanların halini hatırını sorması, ihtiyaç ve taleplerinden bire bir haberdar olması son derece değerli. Eminim harika ağırlanacağım ve şahane izlenimlerle döneceğim. İnşallah...