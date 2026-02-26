Ramazanda nimetin değerini bilelim

National Geographic'deki belgesel, ramazan ayının ruhuna öyle uygundu ki... Malum; ramazan, aynı zamanda azla yetinmenin, kanaat etmenin, tutumlu olmanın, rızka saygının hatırlatıldığı bir aydır. ■ Gıda atıklarının kompost, gübre, hayvan yemi ve yakıt olarak değerlendirilmesiyle elde edilen yıllık 680 milyar dolarlık gelir, Facebook ve Instagram'ın toplam cirolarından fazla. ■ Seul'de çöpe gıda atığı dökenlere ciddi bir vergi uygulanıyor. Şehirde tartısı bulunan çöp kutuları var. Kutuya kartınızı okutup, dökmeden önce çöpünüzü tartıyorsunuz. Ay sonunda da her aboneye, tıpkı elektrik faturası gibi bir ücret tahakkuk ettiriliyor. Bu uygulama ile Seul'de gıda israfı yüzde 30 düşürülmüş. Vanlı öğrencilerle buluşuyorum Hiç mi utanmanız yok?