Trend
Galeri
Trend Magazin
Ramazanı mahallesinde geçiriyor! Çelik’ten komşuluk ve paylaşım dersi: "Oruç, aç kalmak değil; nefis mücadelesi!"
Ramazanı mahallesinde geçiriyor! Çelik’ten komşuluk ve paylaşım dersi: "Oruç, aç kalmak değil; nefis mücadelesi!"
Çelik, annesine sarkıttığı sepete ramazan pidesi koyarken çekilen görüntüsüyle sosyal medyada trend listelerinin zirvesine yerleşti. Duygularını GÜNAYDIN'la paylaşan Çelik, "Yıllardır böyledir bu, böyle alışmışız! Ramazanın özü de budur; paylaşmak!" dedi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 06:34