Trend Galeri Trend Magazin Rap- pop tartışması büyüyor! Derya Uluğ'dan ezber bozan çıkış: "Bu bir yarış değil"

Rap- pop tartışması büyüyor! Derya Uluğ'dan ezber bozan çıkış: "Bu bir yarış değil"

Sevilen şarkılarıyla büyük bir dinleyici kitlesi olan Derya Uluğ, son zamanlarda çıkan 'Rap mi? Pop mu?' tartışmasına çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.01.2026 09:55
Şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam Bostancı'da sahne aldı. Payetli elbisesiyle çok beğenilen Uluğ, "Ekip arkadaşlarım bir buçuk aydır hazırlanıyor. Gerçekten tam anlamıyla vücuduma diktiler. Sahne kıyafetlerimize her zaman çok özeniyoruz, biliyorsunuz zaten" dedi.

'FORMÜLÜM SAMİMİYET'
Uluğ, konser öncesi gazetecilerin sorduğu "Konser alanı tamamen dolu. Sevenlerinizle kurduğunuz bu bağın formülü nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Tam olarak bilmiyorum; tabii ki insanlar öncelikle şarkılarımızı seviyorlar ama sizler ve sosyal medya aracılığıyla samimiyetimiz de karşıya geçiyordur diye düşünüyorum.

Bizim için samimiyet çok önemli. Aile gibiyiz ekipçe. O yüzden insanlara da bunun geçtiğini düşünüyorum."

RAP- POP TARTIŞMASINA EZBER BOZAN ÇIKIŞ!

Uluğ, rap müziğin pop müziğin önüne geçmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Şimdi popüler müzik birçok şeyin karmasının olduğu bir müzik türü. Bazen içine rock alır, bazen içine arabesk alır, bazen içine rap'i alır.

Yıllar içinde evrim geçirir, farklı bir hale bürünür ama pop müzik her daim vardır, o değişmez. Bunu bir yarış olarak görmüyorum; aksine müziklerin birbirinden beslenme şekli olarak görüyorum."

ÖZEL HAYATI DA GÜNDEME GELİYOR

Kariyerindeki başarılarıyla dikkat çeken Uluğ, son zamanlarda da yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

Derya Uluğ uzun süredir kendisi gibi şarkıcı olan Asil Gök, ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

İlişkileriyle ilgi odağı olan çift, sevenlerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

Yaşadığı aşklar ve özel hayatıyla hayranlarının yakından takip ettiği ünlü şarkıcının nereli olduğu uzun süredir merak konusuydu.

Son olarak, ünlü ismin İzmirli olduğu ortaya çıktı!

PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü.

İŞTE MEMLEKETİ!

Yazıcıoğlu'nun kökeni ise hayranlarını şaşırtıyor. Aslen Denizli kökenli olan genç oyuncu, tüm hayatını İstanbul'da geçirdi ve ailesiyle birlikte hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.