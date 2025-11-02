Trend Galeri Trend Magazin Rap şarkıcısı Cardi B’den şaşırtan açıklama: 3 aydır saçımı yıkamadım!

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, hem yer aldığı projelerle, hem de özel hayatıyla ilgi çekiyor. Cardi B'nin her açıklaması da gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu kez duş açıklamasıyla herkesi şaşırttı. İşte o açıklamanın detayları!

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B'nin özel hayatı kadar yaptığı açıklamalar da ilgi çekiyor. Ancak ünlü şarkıcının yaptığı son açıklama herkesi şaşırttı.

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamayı duyan takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"3 AYDIR SAÇIMI YIKAMADIM"

Ünlü şarkıcı, "3 aydır saçımı yıkamadım." dedi.

"İÇİNDE HER ŞEY VAR..."

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Muhtemelen içinde her türlü hamam böceği yumurtası, sivrisinek yumurtası... her şey var." ifadelerini kullanarak hayranlarını şaşırttı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, geçtiğimiz aylarda da hamilelik açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

BOŞANMA AÇIKLAMASI SONRASI DOĞUM YAPTI

6 yıldır Offset ile evli. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma açıklaması sonrası şarkıcı, Eylül 2024'te üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Bu süreçte Cardi B, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Şarkıcı, Amerikan futbolu yıldızlarından Stefon Diggs ile ilişkisini haziran ayında açıkladı.

"DÖRDÜNCÜ KEZ HAMİLEYİM"

'CBS Mornings' programına bugün konuk olan Cardi B, müjdeyi verdi. Ünlü şarkıcı dördüncü kez hamile olduğunu açıkladı.

Şarkıcının Offset'ten Kulture Kiari Cephus, Wave Set Cephus ve Blossom adında üç çocuğu bulunuyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.