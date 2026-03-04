Rapçi Travis Scott'ın ekibi dolandırıcılığı fark etti! Bilet uzağını menajer bozdu!
Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın Türkiye'ye geleceği iddiası, Linda Present adlı bir şirketin sosyal medya paylaşımları ve bir bilet firmasıyla yaptığı anlaşma sonrası gündem oldu. Ancak Scott'ın ekibi, söz konusu etkinliğin kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek konserin tamamen sahte olduğunu bildirdi. Avukatların devreye girmesiyle sahte konser ve bilet satışının önüne geçildi.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 06:46