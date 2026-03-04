Trend Galeri Trend Magazin Rapçi Travis Scott'ın ekibi dolandırıcılığı fark etti! Bilet uzağını menajer bozdu!

ÖMER KARAHAN
Dünyaca ünlü rapstar Travis Scott'ın Türkiye'ye geleceği açıklandı! Scott, getireceğini iddia eden Linda Present adlı şirket, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Ardından da şirket, bir bilet firmasıyla biletlerin satışa çıkması için anlaştı.

Ancak sosyal medya paylaşımlarından haberdar olan Travis Scott'ın ekibi hemen Türkiye'deki bilet firmasına ulaşarak bu etkinliğin kendileriyle alakası olmadığını, tamamen sahte bir etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

Devreye hemen avukatlar girdi. Böylelikle Travis Scott adına yapılacak sahte konserin ve sahte bilet satışının önüne geçilmiş oldu.

