Real Madrid’in yıldızı 21 oldu! Arda Güler'e sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz doğum günü kutlaması
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 21 yaşına bastı. Başarılı futbolcuya en anlamlı sürpriz ise sevgilisi Duru Nayman'dan geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada kutlanan Arda Güler, bu kez saha kenarında hazırlanan doğum günü organizasyonuyla şaşkınlık yaşadı. Duru Nayman'ın hazırladığı sürpriz kutlama, romantik anlara sahne olurken o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 11:44