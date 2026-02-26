Trend Galeri Trend Magazin Real Madrid’in yıldızı 21 oldu! Arda Güler'e sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz doğum günü kutlaması

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 21 yaşına bastı. Başarılı futbolcuya en anlamlı sürpriz ise sevgilisi Duru Nayman'dan geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada kutlanan Arda Güler, bu kez saha kenarında hazırlanan doğum günü organizasyonuyla şaşkınlık yaşadı. Duru Nayman'ın hazırladığı sürpriz kutlama, romantik anlara sahne olurken o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 11:44
Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Deplasmandaki ilk mücadeleyi 1-0 kazanan İspanyol devi, sahasında oynanan ikinci maçta da rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid forması giyen Arda Güler için özel anlar yaşandı.

Genç futbolcuya sevgilisi Duru Nayman sürpriz bir kutlama hazırladı.

Maç sonu gerçekleşen sürpriz kutlama, hem saha içinde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan geçen günlerde Arda Güler, uzun süredir birlikte olduğu Duru Nayman'la Paris'e giderek tatil kaçamağı yapmıştı.

AŞK DOLU POZLAR

Maç temposuna kısa bir ara veren Güler, sevgilisiyle birlikte Eyfel Kulesiİ'nin önünde romantik pozlar verdi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin aşk pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Peki diğer ünlü futbolcuların biricik sevgililerini ve eşlerini gördünüz mü?

VİCTOR OSİMHEN

2024 yılında Galatasaray kadrosuna katılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mücadeleci yapısı ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren Osimhen, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Yıldız oyuncu aynı zamanda sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte olan Osimhen, zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ladewig'in sade ve duru güzelliği ise takipçilerinden yoğun beğeni topluyor.

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi.

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düştü.

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum geldi.

NECİP UYSAL

Yeşil sahalarda 25 yıldır forma giren uysal Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaştı.

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, eşi Nur Uysal'la birlikte 2. bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Uysal paylaşımına "Ailemiz büyüyor" notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.