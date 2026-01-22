Reklam filminin ardından herkes onu konuşmuştu! Seda Renda şimdi bakın ne yapıyor

EVLENDİ VE ANNE OLDU

Ama hiç de hayal ettiği gibi ünlü bir oyuncu olmadı. Herkes onu 5 yaşındaki hali ile hatırlamaya devam ediyor. '10 Yüz Bin Milyon Baloncuk'un üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu.