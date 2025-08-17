Trend
Galeri
Trend Magazin
Resti çekti parayı kesti! Özcan Deniz annesini hayatından tamamen çıkardı: Aile içi kriz daha da derinleşiyor...
Resti çekti parayı kesti! Özcan Deniz annesini hayatından tamamen çıkardı: Aile içi kriz daha da derinleşiyor...
Özcan Deniz ve ailesi arasındaki kavga giderek büyüyor. Şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın şiddet iddiaları, annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları ve kız kardeşi Yurda Güler'in açtığı davalar aile içindeki krizi daha da derinleştirdi. Özcan Deniz'in sinirlenerek annesine maddi yardımı kestiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 06:00
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 06:00