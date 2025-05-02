Trend
Galeri
Trend Magazin
Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın'dan 'maden suyu için beni ağlattı' iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...
Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın'dan 'maden suyu için beni ağlattı' iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...
Bir programda "En nefret ettiğiniz ünlü kim?" sorusuna yanıt veren genç kadının sözlerinin, şarkıcı Yalın'a yönelik olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamaların ardından Yalın, kendi hesabından yaptığı paylaşımla iddialara açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:07