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Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın'dan 'maden suyu için beni ağlattı' iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...

Bir programda "En nefret ettiğiniz ünlü kim?" sorusuna yanıt veren genç kadının sözlerinin, şarkıcı Yalın'a yönelik olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamaların ardından Yalın, kendi hesabından yaptığı paylaşımla iddialara açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:07
Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın’dan ’maden suyu için beni ağlattı’ iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...

Bir YouTube programında yayınlanan programa genç kadın, sosyal medyaya damga vurdu.

Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın’dan ’maden suyu için beni ağlattı’ iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...

Program sunucusunun "En nefret ettiğiniz ünlü?" sorusu için mikrofonu eline alan kadın, yaşadığı olayı anlatmaya başladı. Genç kadın, "Ben çok fazla ünlü ile anı yaşadım. Biraz ünlülere meraklıydım. 3 yıl önce yaklaşık çok çok ünlü bir popçu, bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı kişi benim çalıştığım yere geldi.

Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın’dan ’maden suyu için beni ağlattı’ iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...

"HADİ OTURACAĞIM DİYEREK BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Ben çok lüks bir yerde karşılamada çalışıyordum. Bir anda kendisi teknesi ile gelip hadi oturacağım diyerek bağırmaya başladı. Müdürümün yanında da beni azarlamaya başladı.

Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın’dan ’maden suyu için beni ağlattı’ iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...

"İSTEDİĞİ SU MARKASI OLMAYINCA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Lüks bir maden suyu markasından istedi o yok mu diye bağırmaya başladı. Olmadığını söylediğimizde de bağırmaya devam etti ve bende ağladım.'' ifadelerinde bulundu.

Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın’dan ’maden suyu için beni ağlattı’ iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...

Kadının şoke etkisi yaratan açıklamalarından sonra program sunucusu o ismi tahmin etmeye çalıştı. Kısa sürede yayılan bu videodan sonra o ismin ünlü popçu Yalın olduğu iddia edildi.