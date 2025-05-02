Restoran çalışanı ifşalamıştı! Yalın’dan ’maden suyu için beni ağlattı’ iddialarına yanıt geldi: Eğer istemeden birini kırmışsam...

Program sunucusunun "En nefret ettiğiniz ünlü?" sorusu için mikrofonu eline alan kadın, yaşadığı olayı anlatmaya başladı. Genç kadın, "Ben çok fazla ünlü ile anı yaşadım. Biraz ünlülere meraklıydım. 3 yıl önce yaklaşık çok çok ünlü bir popçu, bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı kişi benim çalıştığım yere geldi.