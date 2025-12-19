Trend Galeri Trend Magazin Ömer Sarıgül'e boşanma davası açıp 1.5 milyar lira tazminat istemişti...Revna Sarıgül ihaneti bakın nasıl öğrenmiş!

Son günlerde sosyetenin TOP 10 dedikodu listesinin bir numarası, Ömer-Revna Sarıgül çiftinin çekişmeli boşanma davası! Peki Revna Sarıgül eşinin ihanetini nasıl öğrenmiş dersiniz. Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 07:04
Kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan; 1,5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka isteyen Revna Sarıgül ile 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira nafaka teklif eden Ömer Sarıgül arasındaki dava, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.

Bu arada Revna Sarıgül'ün aldatıldığını nasıl öğrendiği bilgisi kulağıma geldi.

Meğer Revna Sarıgül, aldatıldığını, eşinin telefonuna yerleştirdiği casus yazılımla ortaya çıkarmış. Evet, yanlış okumadınız...

Son dönemde eşinin hareketlerinden şüphelenen Revna Hanım, telefonuna casus yazılım yüklemiş ve takip etmeye başlamış.

Eşini ne zaman arayıp "Neredesin?" diye sorsa hep farklı yerler söyleyen Ömer Sarıgül, meğer her defasında Kabataş'taki otelinin 302 numaralı odasında oluyormuş!

Bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelmiş. Şu an sosyete kulislerinde en çok bu konuşuluyor. Konuşulmayacak gibi de değil; böylesi ancak filmlerde olur.