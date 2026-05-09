Rihanna’dan ezber bozan hareket! Asap Rocky ile tartışmaları sonrası soluğu orada aldı! 3 çocuğunun çizimlerini...

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, stil ikonu kimliğini bir kenara bırakıp 'anne' tarafını tüm dünyaya ilan etti! Yıldız şarkıcı, üç küçük çocuğunun kağıt üzerine yaptığı masum karalamaları, tek bir çizgisini bile bozmadan dizinin arkasına dövme yaptırarak hayranlarını duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 11:37
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, vücudundaki ikonik dövme koleksiyonuna bugüne kadarki en kişisel ve duygusal parçasını ekledi. Yıldız şarkıcı, üç küçük çocuğunun kendi elleriyle çizdiği karalamaları vücuduna kazıtarak hayranlarını duygulandırdı.

ÇOCUKLARININ ÇİZİMLERİNİ DİZİNE KAZITTI
Rihanna'nın uzun yıllardır birlikte çalıştığı dövme sanatçısı Bang Bang (Keith McCurdy), Cuma günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu özel çalışmayı gün yüzüne çıkardı.

38 yaşındaki süperstarın, çocuklarının bir kağıt üzerine yaptığı karalamaları, hiçbir detayı bozmadan dizinin arkasına dövme yaptırdığı görüldü.

Ünlü yıldızın, partneri A$AP Rocky ile birlikteliğinden olan oğulları RZA ve Riot'un yanı sıra henüz sekiz aylık olan kızı Rocki, bu özel tasarımın ilham kaynağı oldu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu haberin ardından hayranları, "Çocukları büyüdüğünde bu dövme paha biçilemez bir anı olacak" yorumlarında bulunarak yıldız isme övgüler yağdırdı.

2026 Met Gala'da metalik Maison Margiela elbisesiyle boy göstererek moda dünyasını büyüleyen Rihanna, bu kez şatafatlı elbiseleriyle değil, bir anne olarak sergilediği bu duygusal hareketle kalpleri kazandı.

Rihanna'nın bu duygusal ve anaç tavrı, magazin dünyasında geçtiğimiz günlerde çokça konuşulan bir başka kareyi de akıllara getirdi. Met Gala çıkışı A$AP Rocky ile gergin anlar yaşadığı iddia edilen ve hayranlarını endişelendiren ünlü yıldız, vücuduna kazıttığı bu yeni dövmesiyle adeta "her şey yolunda ve odağım sadece ailem" mesajı verdi.

GERGİNLİK İDDİALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Elde edilen görüntülerde, çiftin bir minibüsün içinde oldukça gergin görünen bir konuşma yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntülere ek olarak, Rihanna'nın; ASAP Rocky'nin Tyla, EJAE ve Giovanna Engelbert ile sohbet ettiği sırada ona sert bir bakış atması "kıskançlık krizi" iddialarını güçlendirdi.

DUDAK OKUYUCU DEŞİFRE ETTİ

Profesyonel dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, ikilinin araç içindeki hararetli tartışmasını kelime kelime analiz etti. İddiaya göre çift arasında şu diyalog yaşandı:

Rihanna: "Beni artık umursamıyorsun, değil mi?"

ASAP Rocky: "Gerçek misin sen? Delirmişsin! Görmüyor musun? İn aşağı, senin yanında duramıyorum."

Rihanna: (Alaycı bir şekilde güler)

ASAP Rocky: "Burada bitti, bu kadar."

Rihanna: "Sen bittin, ben bittim, yoruldum... Şimdi bittin işte, beni eve bırakabilirsin."

BEDEN DİLİ UZMANLARI: "GURURU İNCİNMİŞ"

Sadece sözler değil, çiftin vücut dili de gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanların analizine göre;

Rihanna'nın gözlerini Rocky'den ayırmadan, hesap sorar gibi bakması "korkusuz bir meydan okuma" olarak yorumlandı. Çenesini öne çıkarması ise gururunun incindiğine işaret ediyor.

ASAP Rocky'nin kaşlarını üçgen şeklinde yukarı kaldırması, içinde bulunduğu durumdan duyduğu büyük huzursuzluğu ve stresi yansıtıyor. Uzmanlar, Rocky'nin sürekli kıyafetleriyle oynamasını ve kafasını başka yöne çevirmesini, Rihanna'nın yoğun baskısından kaçma çabası olarak değerlendirdi.



KAYNAKLAR NE DİYOR? "SADECE ÇOK YORGUNLARDI"

İnternette Rihanna'nın Tyla'yı görmezden geldiği ve Rocky ile tartıştığına dair teoriler üretilirken, çifte yakın kaynaklar sessizliğini bozdu. Bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzun bir gündü ve enerjileri tamamen tükenmişti. Oldukça mutlular; insanlar sadece yorgun oldukları bir anı abartarak analiz ediyorlar."

TYLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: "BİRAZ GARİP HİSSETTİM"

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Tyla, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Rihanna ile olan karşılaşmasını anlattı. Tyla, Rihanna'ya olan hayranlığını dile getirerek şunları söyledi:

"Herkes onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Sanırım o an meşguldü. Yanına gidip selam verdim, o da bana 'Bebeğimin babası (ASAP Rocky) beni çağırıyor' dedi ve oradan ayrıldı. Biraz garip hissettim çünkü birinin meşgul olduğunu hissettiğimde nasıl selam vereceğimi bilemiyorum."

TARTIŞMA YOK, YORGUNLUK VAR!

Hem Tyla'nın açıklamaları hem de kamera arkası görüntüler, Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin iddia edildiği gibi bir kavga içinde olmadığını, sadece yoğun geçen gecenin ardından bir an önce dinlenmek istediklerini gösteriyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör