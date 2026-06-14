Ringlerden Yeşilçam’a uzanan trajik bir hayat! Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz ismi Adem Taşay’ın hazin dolu sonu...

Gençlik yıllarında ringe çıkıp boks şampiyonluklarıyla adından söz ettiren Adem Taşay, daha sonra adım attığı sinema dünyasında adeta iz bıraktı. Özellikle Kemal Sunal'ın başrolde olduğu "Kılıbık", "Yedi Bela Hüsnü", "Kiracı" ve "Tarzan Rıfkı" gibi unutulmaz komedi filmlerindeki yan rolleriyle hafızalara kazınan emektar oyuncu, milyonları ekrana kilitledi. Kastamonu'nun bir köyünden çıkıp Türk sinemasının altın çağına damga vuran bu efsane ismin, başarılarla dolu kariyerinin ardından gelen hüzünlü vedası ise sinema dünyasında derin bir boşluk bıraktı. İşte Yeşilçam'ın sessiz kahramanı Adem Taşay'ın hafızalardan silinmeyen acı sonu...