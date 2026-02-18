Trend Galeri Trend Magazin Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattison, geçtiğimiz gün yaptığı bir röportajla gündem oldu. Robert Pattison, terapi ile ilgili yaptığı samimi açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 00:05
Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Twilight serisi, The Batman ve Die My Love gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Robert Pattinson, yaptığı son röportajla gündem oldu.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

TERAPİDE YAŞADIKLARINI İLK KEZ ANLATTI

Ünlü oyuncu gittiği terapide yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

"UYUŞTURUCU KULLANIP KULLANMADIĞIMI SORDU"

Ünlü oyuncu, "Terapiye sadece bir kez gittim. Terapist, ne dediğimi anlayamadığı için uyuşturucu kullanıp kullanmadığımı sordu.
Ben de 'Elimden gelenin en iyisini yapıyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin herkesten gizlediği korkuları ve takıntıları...

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Gupse Özay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

41 yaşındaki Özay, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Ünlü oyuncu son olarak beklenmedik alışkanlığıyla sevenlerini şaşkına çevirdi.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

"ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM ARABAYA"

Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı bir olay sonrası bazı konularda önlem almaya başlayan Gupse Özay, çantasında çekiç taşıdığını söyleyerek, "Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim" ifadelerini kullandı.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Özay'ın beklenmedik açıklaması sosyal medyada ses getirdi.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM GÖKSEL OLMUŞTU...

Türk pop müziğinde yıllardır güçlü sesi, duygusal şarkıları ve özgün tarzıyla adından söz ettiren Göksel, bu kez müziğiyle değil gündem olan bir alışkanlığıyla dikkat çekti.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun', 'Baksana Talih', 'Acıyor' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla sevenlerini şaşırttı.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlattı.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Göksel "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek bombayı patlattı! "Beni sakinleştiriyor" | Video

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Bu içten açıklamasıyla hayranlarını gülümseten ünlü şarkıcının, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında da sık sık çayla verdiği pozlara yer verdiği görüldü.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

ALIŞKANLIKLARIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

YASMİN ERBİL

Yasmin Erbil, önceki günlerde Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Nazar boncuğu koyuyorum altına gizleyerek fotoğrafların.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Ben koruduğuna inanıyorum. Sirke ile yıkanıyorum nazar için. İnanıyorum böyle şeylerin enerjisine" dedi.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

NAZARDAN KORKAN TEK KİŞİ YASMİN ERBİL DEĞİL...

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlatmıştı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

"NAZARA İNANIYORUM"

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Bu isimlerden biri de Demet Şener. Zarif duruşu, kendine özgü tarzı ve etkileyici enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren Şener, her zaman dikkat çeken bir isim oldu.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Sosyal medyadaki paylaşımları, şık kombinleri ve kendine has tavırlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü manken, özel yaşamında da titizlikten ödün vermeyen kişiliğiyle biliniyor.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Ancak Şener bu sefer hakkındaki bir gerçekle magazin gündemine geldi.

Robert Pattinson’dan samimi itiraf: Terapiye sadece bir kez gittim!

Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetti.