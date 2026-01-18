Roman kralından aşk şovu! Kobra Murat eşine methiyeler dizdi: "Başımızın tacı, gönlümüzün ilacı..."

"BAŞIMIZIN TACI, GÖNLÜMÜZÜN İLACI..."
Son olarak ünlü şarkıcının eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım adeta bir aşk ilanı niteliğindeydi. Kobra Murat, Emine Divandiler için methiyeler dizerek şu ifadeleri kullandı: "Emine'm, Emine'm güzel Emine'm, doğum günün kutlu, mutlu olsun. Hayallerin gerçek olsun; sağlıklı, huzurlu, mutlu, şanslı, kısmetli, uzun ömürlü bir hayatın olsun inşallah. Amin, amin, amin. Hanımefendi, karım, asil, kibar, nazik; kalbinde hazine yatmış, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, evimizin, ailemizin, sülalemizin sultanı, kraliçemiz; abdestli, Kur'an'lı, kitaplı, dinli, imanlı, namazlı, niyazlı; on parmağında on marifet; evimize bolluk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk getiren, bereketlim, kısmetlim, uğurum, tılsımım, namusum, çorba kokum, bimlom, kraliçem, sultanım, kasam, masam, yuvam; ilk aşkım, nefesim, gonca gülüm, sevgilim. Emine'm, doğum günün kutlu olsun aşkım!"