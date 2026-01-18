Trend Galeri Trend Magazin Roman kralından aşk şovu! Kobra Murat eşine methiyeler dizdi: "Başımızın tacı, gönlümüzün ilacı..."

Roman müziğin renkli ismi Kobra Murat, 1995 yılında büyük bir aşkla Emine Divandiler ile evlenmişti. Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı, bu kez adeta romantik bir şov yaptı. Sosyal medya hesabından dillere destan bir paylaşım yapan Kobra Murat, "Başımızın tacı, gönlümüzün ilacı…" diyerek eşine methiyeler dizdi!

Roman müziğin enerjik ve renkli ismi Kobra Murat, sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adeta gündemi sallamaya devam ediyor.

Kendine has üslubu, esprili açıklamaları ve sahne performanslarıyla hayranlarının ilgisini hiç kaybetmeyen ünlü şarkıcı, her fırsatta pozitif enerjisiyle dikkat çekiyor.

Ancak Kobra Murat'ın bu kez gündem olmasının nedeni sahnedeki şovları değil, özel hayatından gelen romantik bir detay… 1995 yılında büyük bir aşkla hayatını Emine Divandiler ile birleştiren Kobra Murat, evliliğiyle de magazin dünyasında sık sık konuşuluyor.

"BAŞIMIZIN TACI, GÖNLÜMÜZÜN İLACI..."

Son olarak ünlü şarkıcının eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım adeta bir aşk ilanı niteliğindeydi. Kobra Murat, Emine Divandiler için methiyeler dizerek şu ifadeleri kullandı: "Emine'm, Emine'm güzel Emine'm, doğum günün kutlu, mutlu olsun. Hayallerin gerçek olsun; sağlıklı, huzurlu, mutlu, şanslı, kısmetli, uzun ömürlü bir hayatın olsun inşallah. Amin, amin, amin. Hanımefendi, karım, asil, kibar, nazik; kalbinde hazine yatmış, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, evimizin, ailemizin, sülalemizin sultanı, kraliçemiz; abdestli, Kur'an'lı, kitaplı, dinli, imanlı, namazlı, niyazlı; on parmağında on marifet; evimize bolluk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk getiren, bereketlim, kısmetlim, uğurum, tılsımım, namusum, çorba kokum, bimlom, kraliçem, sultanım, kasam, masam, yuvam; ilk aşkım, nefesim, gonca gülüm, sevgilim. Emine'm, doğum günün kutlu olsun aşkım!"

Eşine olan aşkını gözler önüne seren Kobra Murat, kısa sürede magazin gündeminde yer alırken, takipçilerinin de beğeni yağmuruna tutuldu.

DOĞUŞ DA EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE AŞKA GELMİŞTİ!

90'lı yıllarda girdiği müzik sektörüne hız kesmeden devam eden şarkıcı Doğuş ve Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı görkemli bir törenle 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Büyük bir aşkla düyaevine giren çiftin 2016 yılında Arda ve Arın adında ikiz çocukları dünyaya geldi.

Mutlu evlilikleriyle adlarından söz ettiren çiftten Doğuş, son olarak biricik eşinin yeni yaşını kutladı.

Oldukça romantik bir paylaşıma imza atan ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Doğuş, paylaşımına "Birlikte güldüğümüz, ağladığımız, büyüdüğümüz tüm yıllar için teşekkür ederim. Yeni yaşın sana mutluluk, bize daha çok anı getirsin. İyi ki doğdun eşim, iyi ki varsın"notunu düşerek duygularını dile getirdi. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ROMANTİK BİR PAYLAŞIMLA ADINDAN SÖZ ETTİREN DİĞER İSİM ORHAN GENCEBAY OLMUŞTU...

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan ve eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran Orhan Gencebay, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

1978 yılında Sevim Emre ile dünyaevine giren ve o günden bugüne elleri hiç ayrılmayan çift, birbirlerine olan aşklarıyla adeta herkesi kıskandırıyor.

"SEVGİLİ KADINIM"

Genecbay, geçen günlerde 51 yıllık eşinin yeni yaşını kutlamıştı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta sanatçı, "Güzeller güzeli gönlümün sultanı! Ey benim hayat arkadaşım, gönlümün yoldaşı! Birbirini deli gibi sevdiklerini ifade edip 'ömür boyu gönül dostuyuz' diyen nice kişilerin çok kısa zamanda ayrıldıkları şu zamanda kimsenin kolay kolay beraber ve çok uzun ve bizim gibi yaşayabilmeleri çok çok zor olan hayat arkadaşlığını yaşadığımız sevgili karım, kadınım! Seni çok seviyorum. Senin iyi olmandan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ey bestelerimin en büyük ilhamkarı tüm gönül dostları ve sevenler, bizi senin ilhamının etkileriyle tanıdılar. Sana olan sonsuz şükranlarımı kabul et" ifadelerini kullanmıştı.

Peki ünlüler dünyasının diğer romantik çiftlerini biliyor musunuz?

ECE SEÇKİN- ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.