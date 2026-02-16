Trend Galeri Trend Magazin Romantik çıkışı olay oldu! Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'a aşkını haykırdı: "İyi ki evlatlarımın annesisin"

Romantik çıkışı olay oldu! Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'a aşkını haykırdı: "İyi ki evlatlarımın annesisin"

2018 yılında evlilikle hayatlarını birleştiren eski futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan, 2 çocuklarıyla birlikte magazin gündeminin sevilen ailesi arasında yer alıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, Turan'ın eşine sosyal medyadan yaptığı romantik sözlerle yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 09:30
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan, 2018 yılında evlenmiş ve iki oğullarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

Eski futbolcu son olarak Sevgililer Günü'nde eşine olan sevgisini dile getirerek dikkat çekti. Turan, Doğan'ın sunduğu programa telefonla bağlanıp romantik mesajlar gönderdi.

Turan, ilk olarak eşinin annesi ve babasına dönerek, "İyi ki bu güzel kızı doğurmuşsunuz" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ EVLATLARIMIN ANNESİSİN"

Daha sonra duygularını eşine yönelten Turan, "Benim sevgilim, eşim, hayat arkadaşım olmuş. Sevgilim, normalde özel günleri kutlamayı sevmediğimi biliyorsun ama bizim de Sevgililer Günümüz kutlu olsun. İyi ki evlatlarımın annesisin. İyi ki onları doğurdun, seni çok seviyorum karıcım" sözleriyle romantik bir an yaşattı. Arda Turan'ın kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.

PEKİ ÜNLÜLER DÜNYASININ DİĞER ROMANTİK ÇİFTLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.

Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı.

Selin Genç'in sade ama bir o kadar zarif gelinliği ise sevenlerinden tam not aldı.

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Selin ve Lina adında iki de kızları dünyaya gelmişti.

Şimdilerde aile hayatlarıyla dikkat çeken çift, son olarak Sever'in romantik kutlamasıyla gündeme geldi.

"SENİ ÖYLE SEVİYORUM Kİ..."

Fulya Kahveci Sever, 46 yaşına giren eşi Nihat Kahveci'nin doğum gününü şu notla kutladı: "İyi ki doğdun aşkım. Aşkla dolup taşmakla, aşk doğurmak aynı şeyken... Kendini aşkla doğurmanın ne olduğunu anlamlandıramaz kimse çünkü bu benle alakalı... Seni öyle seviyorum ki... Kendimi seninle tekrar doğuruyorum. Her gün... İyi ki varsın, aşk iyi ki doğmuşsun"

Eski mankenin romantik kutlaması 'yeniden ilanıaşk etti' yorumlarını yaptırmadan geçemedi...

YEŞİM DALGIÇER- HAKKI AĞAOĞLU

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'İnadına Aşk' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren oyuncu Yeşim Dalgıçer, özel hayatıyla gündeme geldi.